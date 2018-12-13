وزير البترول يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن توصيل الغاز للمنازل

صرح وزير البترول المهندس طارق الملا “من أهم المكتسبات من حقل ظهر هو وجود شركات عالمية كبيرة، بالإضافة إلى تعظيم الصناعات المحلية بحقول الغاز خلال مرحلة الاكتشاف”. وجاء تصريحات وزير البترول خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى يتم بثه عبر قناة “صدى البلد الفضائية”، وأشار “أن حقل ظهر يبعد مسافة مائتي كيلومتر عن سواحل محافظة بورسعيد”. Advertisements وأشار الوزير إلى وجود خمسة عشر ألف مواطن مصري يعملون في مشروع “حقل ظهر” منذ وقت إنشاء الحقل، وحتى الوقت الراهن يوجد ما يقارب من ثمانية آلاف عامل، وأوضح “إن حقل ظهر قد منح الفنيين والعمال، وكذلك المهندسين خبرة كبيرة في مجال اكتشافات الغاز الطبيعي”.

وأضاف “أن جمهورية مصر العربية قد وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2018″، وأشار “تعمل وزارة البترول خلال الفترة الراهنة على توفير الغاز الطبيعى إلى المنازل بالفترة المقبلة”، وأوضح “أن اسطوانات البوتاجاز تسبب العديد من المشكلات المواطنين”.

وأعلن أنه الفترة القادمة سوف يتم توصيل الغاز الطبيعى إلى جميع المنازل، والقرى المصرية في إطار تعاون وزارة البترول مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأشار “إن الوزارة تقوم بالعمل على توصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط لمدة تصل إلى ستة سنوات بدون مقدم، وبدون فوائد، وقسط 30 جنيهاً فقط”.