غلق كوبري أكتوبر بشكل جزئي لمدة 3 أيام.. تعرف على الأسباب

Advertisements

تقوم اليوم مساءً الخميس إدارة مرور الجيزة بالإشراف على عملية “إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر”، بسبب القيام بأعمال صيانة الفواصل العرضية، وصيانة الأسوار المعدنية الخاصة بكوبرى أكتوبر في نطاق محافظة الجيزة لمدة ثلاثة أيام وسط انتشار خدمات المرور.

وسوف يتم خلال تلك اﻷعمال العمل على رفع كفاءة كوبري أكتوبر من أجل تسهيل حركة سير السيارات، مع غلق جزئى للكوبرى، على أن يتم ترك حارة مرورية من أجل حركة السيارات أعلى الكوبري ابتداءً من الساعة تمام الساعة الثاني عشر ليلاً حتى الساعة الخامسة صباح يوم اﻷحد القادم.

Advertisements

سوف تكون تلك اﻷعمال في صباح أيام “الجمعة، والسبت، والأحد” من كل أسبوع، بدايةً من الساعة تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل وحتى تمام الساعة الخامسة صباحًا يومياً، وسوف تقوم “الإدارة العامة للمرور” بإدراج الخدمات المرورية اللازمة من أجل مواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، والعمل على تسيير حركة المرور في تلك المنطقة.

أقرا المزيد تصريحات هامة من الفريق مميش بشأن قناة السويس الجديدة خلال الفترة القادمة