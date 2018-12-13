تعرف على موعد افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة بخط المترو الثالث

أعلن نائب وزير النقل والمواصلات والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، الدكتور عمرو شعت عن افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة بخط المترو الثالث الممتدة من “هارون حتى نادى الشمس القائم في منطقة مصر الجديدة”، بطول يصل إلى أربعة كيلو متراً أمام الجمهور خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الانتهاء من اختبارات التشغيل التي يتم القيام بها خلال تلك الفترة الراهنة.

وأكد الدكتور عمرو شعت “على إجراء تجارب على كافة أنظمة الإشارات وأنظمة التحكم، وكذلك تجربة تشغيل القطارات بدون ركاب، حيث تتم تلك التجارب خلال الفترة الراهنة، من أجل الاطمئنان على إجراءات وسلامة التشغيل قبل افتتاح المشروع للجمهور المصري”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن “مشروع مترو مصر الجديدة” يتضمن “محطات هارون، وهليوبوليس، والألف مسكن، ونادى الشمس، ومحطة النزهة”، التى سوف يتم افتتاحها مع الجزء الثانى من “المرحلة الرابعة بخط المترو الثالث”، الذي يصل إلى مدينة السلام نهاية العام القادم 2019، حيث تم الشروع في أعمال تنفيذ ذلك المشروع خلال شهر يوليو لعام 2015.

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