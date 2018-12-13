الأرصاد: طقس شتوي دافىء على كافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 17 درجة

Advertisements

أعلن الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في مصر، اليوم الخميس، الموافق 13 ديسمبر، حيث ذكر أن مصر تعيش اليوم طقس شتاء دافئ على كافة أنحاء الجمهورية، مضيفًا أنه تتواجد بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد فى فترات اليوم، ووجود شبورة مائية على الطرق المجاورة من المياه فى فترة الصباح وحتى الساعة التاسعة صباحا، ويناشد سائقى المركبات القيادة بحذر.

وخلال مداخلته الهاتفية على قناة “اكسترا نيوز”،ببرنامج هذا الصباح، أوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر دخلت فى فصل الشتاء مناخيا، بسبب شدة البرودة وهطول الأمطار ولكننا فى أواخر فصل الخريف ولن ندخل فصل الشتاء فعليا، وتوقع فرص لسقوط الأمطار فى بعض الأيام القادمة فى أماكن معينة من الجمهورية.

كما توقع أن الأسبوع القادم يشهد جو لطيف جدا وليس هناك فرص لسقوط الأمطار على كافة الجمهورية، ونصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.

Advertisements

كذلك جاءت نشرة هيئة الأرصاد الجوية، أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على باقى الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 13 ديسمبر على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 21

شبين الكوم 15 20

طنطا 14 20

دمنهور 13 20

الإسكندرية 13 19

بلطيم 13 19

مطروح 12 21

السلوم 10 19

سيوة 11 23

بورسعيد 15 20

دمياط 15 20

الزقازيق 15 20

الإسماعلية 15 21

السويس 15 22

العريش 14 20

رفح 13 20

رأس سدر 11 22

نخل 05 17

نويبع 16 21

طابا 14 20

كاترين 04 16

الطور 12 22

شرم الشيخ 14 24

الغردقة 11 23

مرسى علم 13 22

الفيوم 12 21

بنى سويف 10 21

المنيا 10 22

أسيوط 09 22

سوهاج 09 22

قنا 10 23

الأقصر 10 23

أسوان 11 24

أبوسمبل 11 23

الوادى الجديد 09 22

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 13 ديسمبر على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 30

المدينة 14 26

الرياض 14 26

المنامة 20 24

أبوظبى 18 26

الدوحة 19 26

الكويت 14 22

دمشق 02 14

بيروت 13 18

عمان 04 13

القدس 06 13

غزة 12 19

بغداد 09 20

مسقط 22 27

صنعاء 07 24

الخرطوم 16 31

طرابلس 12 21

تونس 09 20

الجزائر 09 16

الرباط 10 16

نواكشوط 18 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 13 ديسمبر على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 – 01

اسطنبول 04 08

إسلام آباد 03 18

نيودلهى 08 20

جاكرتا 25 33

بكين 07 ـ 03

كوالالمبور 24 29

طوكيو 03 09

أثينا 07 11

روما 08 11

باريس 04 ـ 03

مدريد 04 10

برلين 02 ـ 02

لندن 01 ـ 04

مونتريال 10 ـ 08 ـ

موسكو 07 ـ 02 ـ

نيويورك 01 03

واشنطن 02 08