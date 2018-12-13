برلماني يطالب التموين بضرورة العمل على سرعة إنجاز تحديث منظومة الدعم

طالب البرلماني محمد بدراوى “وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة أن يتم الانتهاء من أزمة الحذف والإضافة في بطاقات التموين، والعمل على سرعة إنجاز إصدار البطاقات قبل نهاية العام الحالي 2018″، وأكد النائب “إن وزارة التموين عليها أن تعترف بوجود أزمة حقيقية فى ملف البطاقات التموينية”.

وأشار البرلمان المصري “أن منظومة تحديث بطاقات التموين قد طالتها بسبب العديد من الإشكاليات خلال الفترة السابقة، حيث تقدم العديد من الأهالي بتقديم الشكاوى إلى النواب بسبب تأخير إصدار بطاقات التموين، وأيضا الحذف الغير الصحيح ، وكذلك تضمن شكوى المواطنين من الاستبعاد الغير صحيح لبعض أفراد بطاقة التموين على الرغم من أحقيتهم فى الحصول على الدعم، وأيضا آليات إضافة المواليد الجدد البطاقات”.

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وأضاف البرلمان “إن على وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تعترف بشكل فعلي بأن هناك مشكلة كبيرة في هذا الشأن”، وأكد النائب “بأنه سوف يعمل خلال الفترة القادمة على إعداد حصر بشكل كامل لكافة الحالات التى وقعت خلال الأيام السابقة في تحديث المنظومة الدعم السلعي التي طالت بشكل كبير على المواطنين”.

وأكد “أن الفترة القادمة تتطلب ضرورة وضع معايير واضحة من أجل تحديث بطاقات التموين، وتكون بمراجعة مع مجلس النواب المصري، والعمل على إنجاز تحديث بطاقات التموين بشكل سريع”.

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