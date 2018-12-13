مجلس الوزراء يوافق على إصدار النظام الأساسي لصندوق مصر.. تعرف على التفاصيل

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أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، الموافق 13 ديسمبر، موافقته على مشروع القرار الخاص بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر، على أن يتم مراجعته فى مجلس الدولة، يأتي هذا طبقاً لما عرضته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وقد جاء القرار مفصلًا فى أحد عشر باباً، مٌقسمة إلى 53 مادة، أوضحت أن صندوق مصر هو عبارة عن صندوق استثماري سيادي مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص، ويكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري

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كما لفت القرار إلى الهدف من إنشاء الصندوق، وهو المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أوأي منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

وحول موقع إنشاء الصندوق، أوضح القرار أن المركز الرئيسي لصندوق مصر سيكون موقعه بمحافظة القاهرة، على أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح فروع أومكاتب له في أى مدينة أخرى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بما يخدم أهدافه وتقتضيه طبيعة أعماله.

وتضمن القرار الصادر من مجلس الوزراء، على المباديء التنظيمية لصلاحيات الصندوق، وأصوله وموارده، وآلية تشكيل الجمعية العمومية الخاصة به، واختصاصات هذه الجمعية، فضلا عن آلية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وماهية اختصاصاته.

كما نص القرار في مواده على قواعد اختيار المدير التنفيذي للصندوق وصلاحياته، وأسس المعاملات البينية والإعفاء من الضرائب، وآليات تأسيس الصناديق الفرعية، والنظام الأساسي لهذه الصناديق والرقابة عليها، إلى جانب توضيح النظام الأساسي للصندوق المباديء التي تنظم تأسيس شركات تابعة وتطبيق أسس الحوكمة، وتنظيم مسألة تعارض المصالح فضلاً عن المباديء التي تنظم عملية حل الصندوق وتصفيته.