تعرف على خريطة قوافل “الصحة” فى المناطق والقرى الأكثر فقراً والخدمات المقدمة

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تحرص وزراة الصحة دائما على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في جميع المحافظات ومحاولة تحسين الخدمة بالمستشفيات، ومحاولة الوصول للمناطق النائية والفقيرة لتقديم الخدمات الطبية خصوصا لغير القادرين، لهذا تضع وزارة الصحة دائما ضمن خططها للارتقاء بالخدمات الصحية تنظيم بعض القوافل الطبية لتلك المناطق.

لذلك اعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنظيم سلسلة من القوافل الطبية لتقديم الخدمات الطبية المختلفة فى المناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.

وإليكم في السطور التالية، يقدم لكم موقع “مصر 365” الخريطة الخاصة بقوافل وزارة الصحة فى المحافظات المختلفة:

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1- القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة تستمر لمدة يومين بكل محافظة .

2- المحافظات التي تشملها القوافل هي الوادى الجديد، والقاهرة، والدقهلية، وبورسعيد، والجيزة، والغربية، والقليوبية، وجنوب سيناء، والمنوفية، ومطروح، وبني سويف، والإسكندرية، والشرقية، والفيوم، وكفرالشيخ، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وأسوان، وقنا، والإسماعيلية، ودمياط.

3- تطلق وزارة الصحة والسكان 4 قوافل طبية مجانية اليوم فى مناطق كفر حجازى مركز الشهداء محافظة المنوفية، وسيدي عبدالرحمن مركز العلمين محافظة مطروح، وعزبة الصعايدة مركز سمسطا محافظة بني سويف، وبهيج مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، وذلك بجانب إطلاق قافلة طبية أخرى في منطقة بحر البقر1 مركز الحسينية محافظة الشرقية.

4- تطلق وزارة الصحة والسكان قافلتين طبيتين يومي 14 و15 في منطقتي الكريمات مركز أطفيح محافظة الجيزة، ووادي مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.

٥- تطلق وزارة الصحة والسكان 4 قوافل طبية أخرى بمناطق السبعين مركز طامية الفيوم، وكفر الصهبي مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، والمجد 50 مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، والحضرة الجديدة مركز وسط محافظة الأسكندرية، وذلك يومي 15 و16 ديسمبر.

6- تطلق وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية أخرى يومي 16 و17 ديسمبر في مركز طبي النهضة الجديدة محافظة القاهرة.

7- سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى في يومي 19 و20 ديسمبر الجارى في مناطق شما مركز أشمون محافظة المنوفية، الحمام محافظة مطروح، وحوض عشرة مركز المنتزه محافظة الاسكندرية، والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وطمافيوم مركز اهناسيا محافظة بني سويف، ووحدة الواصفية مركز أبوصوير محافظة الاسماعيلية، والعنتية محافظة دمياط .