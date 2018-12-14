ضبط المتورطين في تسلق سائح دنماركي هرم خوفو وتصوير فيلم إباحي

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تمكنت وزارة الداخلية، صباح اليوم الخميس، الموافق ١٣ ديسمبر، من إلقاء القبض على المتهمين بمساعدة السائحين المتورطين في تسلق الهرم الأكبر بمنطقة الأهرامات الأثرية وتصويرهما فيديو إباحيا وفاضحًا ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت وزارة الداخلية بيان لها ذكرت فيه، إنه عقب تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخصين من السائحين الأجانب بتسلق الهرم الأكبر وظهورهما في مشهد فاضح ليلًا، تم تشكيل فريق بحث بمشاركة أجهزة وزارة الداخلية حيث تم تحديد هوية صاحب الفيديو ويدعى “أندرياس هفيد أندرسين، دنماركي الجنسية” مواليد 1995، ويعمل مصورًا فوتوغرافيًا ، وصل للبلاد بتاريخ 19 /11 /2018 وغادر بتاريخ 4/12/2018.

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وأضاف بيان الداخلية، اضطلع المذكور بتسلق الهرم الأكبر عقب تسلله للمنطقة الأثرية ليلًا صحبة الدنماركية الجنسية “جوزفين سارة بالس”، مواليد 1998، وصلت للبلاد بتاريخ 28/ 11/ 2018، وتمكن من تصوير مشاهد فاضحة لهما بسطح الهرم.

وأكد البيان، أن جهود فريق البحث أسفرت عن تورط المدعو “موسى. ع”،” جمَّال” بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، في مساعدة الدنماركيين المذكورين للتسلل لمنطقة الأهرامات مساء 29 نوفمبر الماضي، مقابل 4 آلاف جنيه، وذلك بالتنسيق مع المدعوة “هند.ع”، التي تعرفت عليهما من خلال شبكة الإنترنت.

بمواجهة المذكورين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب الواقعة وجارٍ عرضهما على النيابة العامة.