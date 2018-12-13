السيسي يتفقد بعض المنشأت بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

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قام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس الموافق ١٣ ديسمبر، بزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة تفقد فيها بعض المشروعات القومية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى،قام اليوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل.

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وتضمنت الجولة (كاتدرائية ميلاد المسيح، مسجد الفتاح العليم، المدينة الرياضية، المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، المدينة السكنية بغرب مدينة الشروق، مشروعات تطوير تقاطع طرق القاهرة/الإسماعيلية والقاهرة/بلبيس والطريق الدائري، تطوير طريق السويس، تطوير محور المشير طنطاوي).