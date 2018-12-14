خبراء الأرصاد: طقس الجمعة مائل للدفء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

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اصدرت هيئة الأرصاد الجوية نشرتها الدورية، اليوم الجمعة، الموافق 14 ديسمبر، حول أحوال الطقس في مختلف محافظات الجمهورية وبعص عواصم الدول العربية والأوربية.

وخلال نشرة الأرصاد الجوية، جاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

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وأضاف خبراء الأرصاد أن هناك ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، بينما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وعن حالة البحرين ذكرت نشرة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فإنها ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 22

شبين الكوم 14 21

طنطا 14 21

دمنهور 14 21

الإسكندرية 13 21

بلطيم 13 22

مطروح 12 22

السلوم 10 21

سيوة 11 23

بورسعيد 15 21

دمياط 15 21

الزقازيق 15 21

الاسماعلية 12 22

السويس 14 23

العريش 14 22

رفح 13 22

رأس سدر 11 22

نخل 05 18

نويبع 16 22

طابا 14 20

كاترين 04 18

الطور 12 22

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 24

مرسى علم 14 23

الفيوم 12 21

بنى سويف 10 21

المنيا 10 22

أسيوط 10 22

سوهاج 10 23

قنا 11 23

الأقصر 11 23

أسوان 11 25

أبوسمبل 11 23

الوادى الجديد 09 23

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 31

المدينة 18 27

الرياض 14 24

المنامة 20 24

أبوظبى 18 26

الدوحة 20 26

الكويت 12 22

دمشق 03 14

بيروت 15 20

عمان 07 15

القدس 08 16

غزة 11 20

بغداد 08 19

مسقط 22 27

صنعاء 06 23

الخرطوم 18 32

طرابلس 12 19

تونس 10 15

الجزائر 10 13

الرباط 08 16

نواكشوط 17 29

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 05

اسطنبول 05 10

إسلام آباد 03 17

نيودلهى 06 21

جاكرتا 24 33

بكين 06 – 03

كوالالمبور 23 30

طوكيو 02 10

أثينا 11 14

روما 06 12

باريس 06 – 02

مدريد 04 10

برلين 03 – 01

لندن 00 03

مونتريال 00 04

موسكو 05 – 03 –

نيويورك 02 09

واشنطن 03 08