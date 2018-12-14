غدًا أخر أيام الحجز بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.. بيع 300 ألف كراسة و150ألف شخص سددوا المقدم

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أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، اليوم الجمعة، الموافق 14 ديسمبر، إن غدًا السبت هو آخر موعد لحجز وحدات الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، وكانت فترة الحجز في الإعلان العاشر قد بدأت في 15 نوفمبر الماضي.

وكشفت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، عن أنه تم بيع أكثر من 300 ألف من كراسات شروط حجز الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، وأن عدد المواطنين الذين سددوا مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية المطروحة بالإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، بلغ حتى الآن أكثر من 150 ألف مواطن.

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وأكدت عبدالحميد، أن عدد من سجلوا على موقع صندوق التمويل العقاري بلغ نحو 100 ألف مواطن، مُشيرة إلى أن شراء كراسات الشروط والتقديم وسداد مقدمات الحجز والتسجيل على الموقع الإلكترونى مستمر حتى مساء غدًا السبت ، الموافق15 ديسمبر 2018، ولن يتم مد فترة التقديم بالإعلان.

وأضافت مى عبد الحميد، أنه رغم أن غدا أخر ايام الحجز إلا أنه يتم طباعة كراسات شروط يوميًا، وذلك لتلبية احتياجات راغبى التقدم لحجز شقة بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، مؤكدة أن الكراسات ستكون متاحة بمكاتب البريد حتى آخر يوم للحجز.

ولفتت مي عبد الحميد إلى أن أهم ما يميز الإعلان العاشر هو توافر وحدات بمساحات مختلفة، وهو م يحدث لاول مرة، حيث هناك وحدات نظام غرفتين وصالة، ووحدات نظام ٣ غرف وهو ما يتلاءم مع دخل وإمكانيات المواطنين فى الشريحة الواحدة .

وتابعت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن هناك مزايا أخرى للإعلان العاشر تتلخص فى إمكانية تقسيط المقدم على 30 شهرًا، وهو ما كان يمثل تحديًا واضحًا أمام المواطنين فى دفع إجمالى مقدم الوحدة خلال 3 أيام، وهى الفترة التى كان يحددها البنك أو جمعية التمويل.

وأوضحت مى عبد الحميد، أن عدد المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات الحجز وصل لـ65 ألف ، باجمالى مقدمات تخطت الـ910 مليون جنيه، الاحتياجات الخاصة مستمر حتى نهاية الإعلان، ولن يقتصر فقط على الأيام التى تم تخصيصها لهم فى مطلع نوفمبر الماضي.

تجدر الإشارة أن مكاتب البريد قد شهدت زحام شديد من قبل المواطنين للتقدم لحجز وحدة سكنية بالإعلان العاشر للاسكان الاجتماعى.

البدء فى فرز الأوراق واستبعاد غير المستوفيين للشروط فور غلق باب الحجز

أكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه لن يتم مد أى أيام إضافية بعد انتهاء مدة التقديم، مشيرة إلى أنه فور غلق باب التقديم سيتم البدء فى فرز الأوراق واستبعاد غير المستوفيين للشروط.

واشارت الي ان اهم ما يميز الاعلان العاشر هو توافر وحدات بمساحات مختلفة حيث هناك وحدات نظام غرفتين وصالة، ووحدات نظام ٣ غرف وهو ما يتلائم مع دخل وامكانيات المواطنين فى الشريحة الواحدة .

إمكانية تقسيط المقدم على ٣٠ شهر أهم مميزات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى،عن وجود مزايا جديدة للاعلان العاشر لم تكن موجودة في الإعلانات السابقة، تتلخص فى إمكانية تقسيط المقدم على ٣٠ شهر وهو ما كان يمثل تحدي واضح امام المواطنين قى دفع اجمالي مقدم الوحدة خلال ٣ ايام وهي الفترة التى كان يحددها البنك او جعة التمويل.

وأوضحت أن الإعلان العاشر يتضمن 60 ألف وحدة سكنية جديدة، كمرحلة أولى بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، يتم تسليمها بعد 30 شهراً، بمدن: (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور الجديدة – السادات – الغردقة – بدر – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة)، غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75م2 بسعر 185 ألف جنيه، و3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2 بسعر 225 ألف جنيه، بجانب وديعة الصيانة وتمثل 5% من قيمة الوحدة.

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن الصندوق يقوم بشكل يومى بمتابعة موقف المتقدمين بالإعلان العاشر، وإعداد إحصائيات لتحديد نسب التقدم على المشروعات من حيث المساحة والموقع، إذ أوضحت آخر إحصائية خاصة بنسب التسجيل على المشروعات وفقًا لمساحة الوحدة وجود 7% من المتقدمين على مساحة 75 م2، و93% على مساحة 90م2، أما فيما يخص نسب المتقدمين على مواقع المشروعات فقد جاءت النسبة الأكبر لمدينتى “حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة”، تليها مدينة بدر، ثم العبور، ثم مدينتى العاشر من رمضان والسادات، بينما تأتى مدينتى الغردقة والمنيا الجديدة، فى نهاية القائمة.

بالخطوات كيف تحجز وحدة سكنية بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى والمستندات المطلوبة

“يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى “www.mff.gov.eg”، إذ سيقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار “المرفقين بكراسة الشروط” بخط واضح، وإرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، لتحميلها على الموقع بصيغة PDF، إضافة للمستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه “سارية”، وشهادة بإثبات صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة “إن كانت تعمل”، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل فى تاريخ الإعلان، وأى مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية “عمل إضافى – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائى أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا” تُفيد بصافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة “إن كانت تعمل”، على أن تكون مؤرخة ومعتمدة.

وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضحًا بها رقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، مُوضحًا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

أما بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.

وأعلنت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن المستندات تتضمن، أيضًا، صورًا من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة “وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة”، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى “كهرباء – غاز – مياه”، وبالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، سيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لهم بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند إعاقة حديثا صادر فى عام 2018.

وبشأن خطوات تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية، أشارت عبدالحميد إلى أنه يتم اتباع الآتى: الدخول على الموقع الإليكتروني للصندوق “www.mff.gov.eg”، لإنشاء الحساب، ويقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية “SMS”، لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، إذ تتضمن الرسالة رقمًا كوديًا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ثم يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه، وإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، إذ يبدأ بملء البيانات الخاصة به، من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية، وبيانات الزوج والزوجة “إن وجدت”، بالإضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التى يرغب فى التقدم إليها والمطروحة بالإعلان المنشور، ثم يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بصيغة PDF فى ملف واحد، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة “تم إرسال طلبكم بنجاح”، موضحة أنه يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

وأعلنت أن المستندات تتضمن أيضاً، صورا من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى (كهرباء – غاز – مياه)، وبالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، سيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لهم بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن على أن يكون مستند إعاقة حديثا صادر فى عام 2018.

أسلوب السداد لحجز وحدة سكنية بالإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي

وبشأن أسلوب السداد، قالت مى عبدالحميد: سعر الوحدة غرفتين وصالة كاملة التشطيب تبلغ 185 ألف جنيه، وسعر الوحدة ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب تبلغ 225 ألف جنيه، وتلك الأسعار قابلة للتغيير فى حدود نسبة 10% كحد أقصى، ويتم سداد مقدم جدية الحجز، ويبلغ 10 آلاف جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 14 ألف جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 300 جنيه مصاريف إدارية (لا تُرد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم تسليم الوحدات بعد 30 شهراً من تاريخ نهاية الإعلان، على أن يتم سداد 10 دفعات حجز ربع سنوية بواقع مبلغ 1500 جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 2000 جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة، وتلك المبالغ تُرد في حالة عدم التخصيص، حيث يبدأ سداد الدفعات بعد 3 أشهر من انتهاء فترة التقديم بالإعلان، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالي ثمن الوحدة، مضيفة أن الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية لا يتجاوز 40 % من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7 % سنوياً ثابتة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقاً لدخل مقدم الطلب.

وشددت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على أن من لديه أى استفسارٍ من عملاء الصندوق عليه التواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام التالية 1188 أو 5777 أو 5999 من أى تليفون محمول و090071117 من أى خط أرضى، أو من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق “www.mff.gov.eg” للتعرف على حالة الطلب الخاصة به.