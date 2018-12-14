تعرف على أسعار الخضروات بسوق العبور

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شهدت أسعار الخضر والفاكهة ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي، لنجد أن سعر كيلو الكوسة في سوق العبور قد ارتفع بنحو 5 جنيهات للكيلو الواحد، كما زادت أسعار عدد من الخضروات في سوق الجملة.

وبحسب ما نشر من بيانات على الموقع الرسمي لسوق العبور فقد تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم بين 8 جينهات و12 جنيها، بزيادة 5 جنيهات عن الجمعة الماضي.

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أما بالنسبة لكلا من البطاطس والفاصوليا والموخية، فقج ارتفع سعرهم قليلا، بينما انخفض سعر كيلو الطماطم بنحو 25 قرشًا، خلال الأسبوع، في سوق العبور.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” قائمة تتضمن أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه، بانخفاض 25 قرشًا للكيلو.

البطاطس بين 3 جنيهات للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا.

البصل بين 3.25 و 5.25 جنيه، بانخفاض 25 قرشًا.

الكوسة بين 8 جينهات و12 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا.

الملوخية بين 4 و 5 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين 3 و4 جنيهات.