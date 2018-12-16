نص قرار الرئيس السيسي بتشكيل لجنة عليا لإدارة مواقع التراث العالمي

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أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الجمعة، نص عن “قرار رئيس الجمهورية الصادر تحت رقم 550 لعام 2018″، والذي ينص على تشكيل لجنة عليا من أجل إدارة “مواقع التراث العالمي”، تحت رئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية أربعة عشر وزيرًا وممثلًا لعدد من الأجهزة والوزارات المختلفة.

كما أشارت المادة رقم 2 من قرار رئيس الجمهورية، بأن يكون تخصص تلك اللجنة بالعمل على وضع رؤية استراتيجية من أجل إدارة وحماية مواقع التراث العالمي والحفاظ عليها، والعمل على تنميتها، وتطويرها، وتعظيم إمكاناتها والاستفادة منها في خطط “التنمية المستدامة”.

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كما تهدف إلى التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية الدولية والمحلية خارج وداخل جمهورية مصر العربية فيما يختص إدارة، وحماية، والحفاظ على مواقع التراث العالمي والبيئة المحيطة.

نص قرار رئيس الجمهورية

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 550 لسنة 2018، رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، قرر:

المادة الأولى

تشكل اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، عضوية كل من:

وزير الأثار.

وزير السياحة.

وزير التنمية المحلية.

وزير البيئة.

مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي.

مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني.

ممثل وزارة الدفاع.

ممثل وزارة الإسكان والمرافق.

ممثل وزارة الخارجية.

ممثل وزارة الداخلية.

ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

ممثل وزارة النقل.

ممثل جهاز المخابرات العامة.

رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ويكون مقر اللجنة وزارة الآثار.

المادة الثانية:

تختص اللجنة بما يلي:

وضع رؤية استراتيجية لإدارة، وحماية مواقع التراث العالمي، والحفاظ عليها، وتنميتها، وتطويرها، وتعظيم إمكاناتها، والاستفادة منها في خطط التنمية المستدامة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية المحلية، والدولي داخل وخارج مصر فيما يختص بإدارة، وحماية والحفاظ على مواقع التراث العالمي، والبيئة المحيطة بها.

المادة الثالثة:

للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين إذا اقتضى الأمر، بمن تراه من المسؤولين والخبراء الفنيين المصريين، والأجانب، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات، والمستندات، وأن تشكل لجاناً فرعية، وأمانة فنية بما يعينها على القيام بأعمالها.

المادة الرابعة:

ترفع اللجنة تقريرها النهائي، وما تنتهي إليه إلى السيد رئيس الجمهورية.

المادة الخامسة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، صدر برئاسة الجمهورية في 5 ربيع الآخر سنة 1440 هـ، والموافق 12 ديسمبر سنة 2018م.

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