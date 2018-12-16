الصحة: تغير محتوى الوجبة المدرسية للطلاب الذين يعانون من مشاكل صحية وعلاجهم على نفقة التأمين الصحي

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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن المبادرة التي يتم إطلاقها اليوم الأحد، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، تستهدف الكشف المبكر عن فيروس سى، والسمنة والأنيميا والتقزم، سوف تشمل جميع الطلاب فى الأحياء والمدن وأيضا طلاب المدارس الدولية، والمدارس الفنية وخلافه.

وأكدت وزيرة الصحة، أنه سيتم إتاحة المواد الاسترشادية لوزارة التربية والتعليم لإتاحتها للطلاب بالشكل المناسب، لافتة إلى أن المسح سوف يكون عشوائيا لقياس السمنة ومعرفة النتائج وهو ما سيترتب عليه تغيير محتوى الوجبة المدرسية والتوعية؛ خصوصا وأن كثيرا من أولادنا لديهم مشكلة في السمنة، مضيفة أن سبب كبير جدا من أسباب السمنة هى الرضاعة الصناعية؛ لأن الطفل يكون لدية قابلية أكثر للسمنة.

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وذكرت الدكتور هالة وزيرة الصحة والسكان، أنه بعد قياس السمنة وأسبابها سيكون هناك وجبات مختلفة حسب النتائج، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة هى الصحة والتعليم، ومن ثم سيكون هناك توعية للأسر والمجتمع.

وأكدت زايد على أن أي طفل سيتم اكتشاف أي مشكلة صحية لديه سوف يتكفل التأمين الصحي بعلاجه، حيث يغطى الطفل من سن يوم، وأي طالب سوف يواجه مشكلة صحية سوف يعالج على نفقة التأمين الصحي.

جدير بالذكر أنه بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفي الذي تشارك فيه وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى الصحة والسكان، لإطلاق مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، لدى طلاب المدارس على مستوى الجمهورية.