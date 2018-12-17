رئيس تطوير العشوائيات يعلن موعد الانتهاء من تطوير المناطق الخطرة في مصر

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أعلن رئيس صندوق تطوير العشوائيات المهندس خالد صديق “أن الدولة وضعت خطة من أجل تطوير المناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة، وسوف يتم الإعلان عن مصر خالية من المناطق الخطرة وغير الآمنة في 2019″، وأشار إلى أن التطوير يتم بناءً على رضاء الأهالى بالتفاوض والاقتناع ولا يوجد أى إجبار أو غصب”.

وجاءت تصريحات خالد صديق، خلال حوار له تم بثه عبر القناة فضائية “dmc“، عن موضوع التطورات التي شهدتها بعض من المناطق العشوائية مثل منطقة كتل العقارب وغيرها من المناطق العشوائية، وأكد ان “البعض كان يعاير أهالى المناطق العشوائية، ويقولوا لهم انتو فى أسوأ منطقة، لكن الوضع بيتغير والناس هتبصلهم بحسد، الناس دلوقتى بتتظاهر علشان يبقوا زيهم”.

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وأكد رئيس صندوق تطوير العشوائيات أنه بدأ التنفيذ بشكل فعلي بمشروع “مثلث ماسبيرو الجديد”، رغم أنه كان من المتعين البدء فى بداية عام 2019، وأشار أن الشركات موجودة بشكل فعلي على أرض الواقع للبدء في العمل.

ولفت خالد صديق، إلى أن الدولة المصرية تقوم خلال الوقت الحالي بمسابقة الزمن، والمشروع كان من المقرر له أن يتم الانتهاء منه خلال مدة زمنية تصل إلى ثلاث سنوات، ولكن قد تنحصر المدة خلال ثلاثين شهرًا فقط، وذلك فيما يخص الجانب الخاص بمبانى التابعة إلى الأهالي الذين سوف يعودون إلى السكن في تلك المنطقة من جديد، وأشار إلى “أن التصور الخاص بالمساكن يشابه المنطقة الاستثمارية المقرر إنشاؤها أيضا فى تلك المنطقة”.

ونفى رئيس صندوق تطوير العشوائيات، ما تردد من أنباء عن وجود شركة ليست من مصر وهي شركة إماراتية سوف تتولى مهام تطور المنطقة، وأن الدولة قامت ببيع الأرض، وشدد أن “الحكومة المصرية لا تملك متر واحد فى مثلث ماسبيرو، والأرض في تلك المنطقة بأكملها تعود ملكيتها إلى أشخاص آخرين، مثل الكنيسة الأرمينية، شركتين سعوديتين وشركتين كويتيين وشركة ماسبيرو، والشركة القابضة، بالإضافة إلى لصغار الملاك”.

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