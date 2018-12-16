الصحة: الفيوم تتصدر أكثر المحافظات إصابة بفيروس “سي” بين الطلاب

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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه بعد انطلاف مباردة الكشف عن فيروس سي بين الطلاب ، تبين أن محافظة الفيوم تتصدر المحافظات الأكثر إصابة بفيروس سي بين طلاب الثانوية في المرحلة الأولى على مستوى مسح مبادرة “100 مليون صحة” تأتي بعدها محافظتي البحيرة وأسيوط في حين احتلت جنوب سيناء ومطروح الأقل إصابة.

وأكدت “زايد” خلال المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه، اليوم الأحد، الموافق 16 ديسمبر، لإطلاق حملة فحص تلاميذ المدارس ضد التقزم والانيميا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إن التعليم أساس كل مجتمع ويؤدي إلى صحة أفضل للمواطنين، لافتة إلى أن الدولة تهدف إلى الاطمئنان على جميع الطلاب، والبالغ عددهم ٣ ملايين طالب في جميع محافظات الجمهورية على ٣ مراحل، تشمل المرحلة الأولى مليونا و١٢٢ ألف طالب في ٩ محافظات.

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وخلال كلمتها، أضافت وزيرة الصحة، أن ستنطلق المرحلة الثانيةمن حملة فحص تلاميذ المدارس ضد التقزم والانيميا، خلال شهري فبراير ومارس وتنطلق المرحلة الثالثة خلال شهري مارس وأبريل على أن يتم فحص جميع الطلاب بنهاية العام الدراسي.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أن الوزارة ، تمكنت من توفير العقار الخاص لعلاج الأطفال من فيروس سي من خلال لجنة الفيروسات الكبدية، وحصل أول طالب في الفيوم على العلاج يوم الأحد الماضي.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد، شهد انطلاق حملة الكشف المبكر وعلاج الأنيميا، والسمنة، والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية بالمجان بحضور كل من الدكتورة هالة زايد، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر صحفي.