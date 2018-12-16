“القومية للانفاق” تهيب بالمواطنين عدم القلق فى حالة ظهور دخان بمسار المترو بمصر الجديدة

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أعلنت الهيئة القومية للانفاق التابعة لوزارة النقل، اليوم الأحد، الموافق 16 ديسمبر، أنها بصدد القيام بأعمال الاختبارات التشغيلية للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى (هارون – نادى الشمس).

وفي بيان لها اليوم، أهابت الهيئة بالمواطنين عدم القلق أو الخوف فى حالة ظهور دخان أو رائحة حريق فى مسار المرحلة.

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وأوضح بيان الهيئة القومية للانفاق أن اختبارات مسار المرحلة طبقا للجدول الآتى:

اليوم الأحد 16/12/2018 الساعة الخامسة مساء – حطة هارون

يوم الاثنين 17/12/2018 الساعة الخامسة مساء- محطة الف مسكن

يوم الثلاثاء 18/12/2018 الساعة الخامسة مساء- محطة نادى الشمس

وأشار بيان الهيئة القومية للأنفاق إلى أن اختبارات التشغيل للجزء الأول من المرحلة الرابعة (هارون – نادى الشمس) قد بدأت بالفعل في 20 أكتوبر وتم خلالها اختبار جميع الانظمة المتعلقة بالمشروع بالاضافة الى السكة والمسير والوحدات المتحركة.

وذكرت مصادر مطلعة بوزارة النقل إنه سيتم افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتدة من هارون حتى نادى الشمس بمصر الجديدة بطول 4 كم أمام الجمهور خلال أيام، عقب انتهاء جميع اختبارات التشغيل التى يجرى القيام بها حاليًا.

ومن ناحيته، أكد المهندس حسن توفيق، المتحدث الرسمى باسم الهيئة القومية للأنفاق، إننا نقترب من افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتدة من «هارون» حتى «نادى الشمس» بمصر الجديدة، أمام الجمهور خلال أيام، عقب انتهاء اختبارات التشغيل التجريبى التى تجرى بها الآن، لافتًا إلى أن قطارات هذه المرحلة ستقل نحو 170 ألف راكب يومياً.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم بالفعل إجراء تجارب على أنظمة الإشارات والتحكم وتشغيل القطارات بدون ركاب؛ للاطمئنان على إجراءات وسلامة التشغيل قبل افتتاح المشروع للجمهور.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع مترو مصر الجديدة يشمل محطات هارون وهليوبوليس والألف مسكن ونادى الشمس ومحطة النزهة، التى سيتم افتتاحها مع الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الواصل حتى مدينة السلام نهاية 2019، وبدأت أعمال تنفيذ هذا المشروع فى يوليو 2015.