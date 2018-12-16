الصحة تعلن تفاصيل حملة تنظيم الأسرة بـ 6 محافظات وطرح وسيلة جديدة مجانًا

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أعلنت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، اليوم الأحد، الموافق 16 ديسمبر، عن تفاصيل الحملة التي أطلقتها الوزارة لتنظيم الأسرة بـ 6 محافظاتوهي : الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا، وتستمر من اليوم وحتى يوم 26 ديسمبر الجاري.

وتحدثت السنباطي عن تلك الحملة قائلة: “هذه عودة نشطة لحملات تنظيم الأسرة مرة أخرى، ونبدأ فيها بطريقة موجهة للمناطق الملتهبة والتي تشهد أعلى معدلات إنجاب وأقل معدلات استخدام لوسائل تنظيم الأسرة، وسنقدم فيها خدمات تنظيم الأسرة بالمجان تمامًا سواء في الأماكن الثابتة أو الأماكن المتحركة، مع وجود ندوات للتعريف بمفهوم تنظيم الأسرة”.

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ولفتت الدكتورة سحر السنباطي، إلى أنه أثناء جولات ممثلي قطاع تنظيم الأسرة في المحافظات، تبين وجود خلطًا في مفهوم تنظيم الأسرة لدى المواطنين، واصفة ذلك بـ”الشعور بالرِدّة”، كان ذلك من خلال اللقاءات مع الجماهير، ولهذا تحاول الوزارة العودة من جديد لترسيخ مفهوم تنظيم الأسرة وفوائده على صحة الأمهات والأطفال.

وأكدت “السنباطي” أن وسائل تنظيم الأسرة يتم صرفها جميعًا بالمجان في الحملة، خصوصا الوسائل طويلة المفعول، وأهمها كبسولات (الإمبلانون) والتي تؤخذ تحت الجلد في الذراع وتستمر 3 سنوات، مضيفة: “منها نوع جديد نزلناه السنة اللي فاتت، وداخلين بيه الحملة مجانًا للمرة الأولى، بجميع الوحدات”.

وذكرت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن الوزارة تطرح في هذه الحملة لأول مرة نوع جديد من وسائل تنظيم الأسرة يتم صرفه بالمجان في الوحدات الصحية، وكان في السابق يصرف بسعر رمزي لأن الوزارة تدعمه بأكثر من 95%، مضيفة:”لكن بما أننا في الأماكن الأكثر احتياجًا فنقدمه مجانًا، ويأتي استكمالًا لصرف الوسائل بالمجان في القرى الأكثر فقرًا”.

واستطردت رئيس قطاع تنظيم الأسرة إلى أن الحملة تشمل خدمات التوعية بمفهوم تنظيم الأسرة ومردوده، والحديث عن خطورة الزواج المبكر والتسرب من التعليم، والرد على الشائعات والأسئلة الطبية الخاصة بوسائل تنظيم الأسرة.

وحول أماكن تواجد الحملة وكيفية الوصول لها، أشارت “السنباطي” إلى عمل الرائدات الريفيات على مدار الأسبوعين الماضيين للتوعية بالحملة وأهمية مشاركة السيدات فيها، وكذلك طرح المعلومات عنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن هناك الخط الساخن لقطاع تنظيم الأسرة (08008880800)، لمعرفة أماكن تمركز الحملة في المحافظات”،وقد أوضحت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن الحملة تنتشر في الوحدات الصحية والمستشفيات والعيادات المتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومراكز الإحالة بالمحافظات.

يشارك في حملة تنظيم الأسرة، فرق عمل من التمريض مدربة على تقديم خدمات ومشورة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جانب خدمات متابعة الحمل والسونار وكشف الباطنة والأطفال، وذلك من خلال العيادات المتنقلة.​

جديربالذكر أن وزارة الصحة والسكان ، قد أعلنت في وقت سابق عن توفير وسيلة جديدة لمنع الحمل وهى عبارة عن أقراص موضعية توضع فى الجهاز التناسلى للأنثى قبل العلاقة الزوجية بــ10 دقائق وتستهدف منع الحمل.

وذكر مصدر بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن الأقراص الجديدة موضعية وتستطيع السيدات الحصول عليها من عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة والسكان فى جميع أنحاء الجمهورية بسعر جنية ونصف لــ6 أقراص.

وأوضح المصدر، أن تلك الأقراص يتم استخدامها عند اللزوم وقبل العلاقة الزوجية بـ10 دقائق فقط لمنع حدوث أى حمل متابعًا أن توفير وسائل منع الحمل تعد أمن قومى .

هذا ونجد ان وزارة الصحة تولي البرنامج القومى لتنظيم الأسرة اهتماما كبيرا بصحة المنتفعات وتحرص على توفير وتنوع وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة لتناسب اختيارات السيدات وتلبى احتياجاتهن من وسائل منع الحمل فى العيادات المختلفة التابعة لها والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية .