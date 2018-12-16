قطع المياه عن مناطق بالرحاب والتجمع الثالث والخامس مساء غدًا الإثنين

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أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، الموافق 16 ديسمبر، أن هناك عدة مناطق بمدينة الرحاب والتجمع الثالث والخامس سوف تشهد انقطاع للمياه، موضحًا أن تلك المناطق هي: التجمع الخامس (الحي الأول – الحي الثاني- الحي الثالث- الحي الرابع- الحي الخامس- حي الشويفات- حي الدبلوماسيين- قطاع 1،2- مركز المدينة- جنوب الأكاديمية)، والتجمع الأول(الياسمين-7،8- البنفسج 11، 12 البنفسج عمارات- الرحاب 1)، والتجمع الثالث (محلية 3- محلية 4- ضعف في باقي المحليات ومستقبل 1، 2).

وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن قطع المياه سيبدأ من الساعة الثامنة مساء غدٍ الإثنين الموافق 17- 12- 2018 حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 18- 12- 2018، وذلك نظرًا لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة لرافع المياه (4)، وكذلك خط المياه قطر 1200مم من الخرسانة المسلحة الخارج من الرافع.

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ويهيب رئيس الجهاز بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المشار إليها.