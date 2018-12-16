رئيس هيئة الأرصاد: طقس اليوم يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات

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كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الأحد، الموافق 16 ديسمبر، مشيرًا إلى أنه يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات على أغلب الأنحاء، فضلا عن وجود تواجد السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وأوضح عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق، تصل إلى حد الضباب على الأماكن القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، محذرًا السائقين على الطرق السريعة بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

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وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية سوف تتراوح بين 18و19، والوجه البحري والقاهرة بين 19و20، وجنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة بين 22 و23، وشمال الصعيد بين 20 و21، وجنوب الصعيد بين 22 و23.