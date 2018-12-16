“أوراسكوم” تعلن خطتها لتطوير منطقة الأهرامات وتضع خطة تستوعب الخيالة والجمالة والباعة الجائلين

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أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة اليوم الأحد، الموافق 16 ديسمبر، خطتها التفصيلية لتطوير منطقة الأهرامات بالجيزة، كان هذا خلال بيانين منفصلين أرسلتهما للبورصة اليوم.

وأوضح البيان الذي أصدرته الشركة أنها وقعت يوم الخميس الماضي، عقد منح ترخيص بالانتفاع بمنطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة مع المجلس الأعلى للآثار ، بهدف تقديم خدمات لزوار هذه المنطقة.

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كما أعلنت “أوراسكوم” عن تأسيس شركة مصرية جديدة تابعة لها ليتم حوالة جميع الحقوق والالتزامات إليها لتقوم بتشغيل وتقديم الخدمات.

وجاء في البيان إن المجلس الأعلى للآثار سوف يحصل على مبلغ ثابت يزيد بنسبة 10% سنويًا حتى نهاية مدة المشروع كحد أدنى سنوي مضمون أو مبلغ يساوي نسبة 50% من صافي أرباح الشركة الجديدة أيهما أكثر.

علاوة على ذلك سوف تتولى شركة أوراسكوم التسويق والترويج وتنظيم الفاعليات واستحداث وسائل خدمات أخرى للزائرين.

وبخصوص خدمات النظافة بالمكان، ذكر البيان أن الشركة سوف تتعاقد مع شركة نظافة خاصة وشركة أخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الأعلى للأثار بتأمين الموقع العام والزائرين والمنطقة الأثرية والآثار.

وتضمن بيان شركة أوراسكوم الذي أرسلته إلى البورصة اليوم، خطتها الفعالة التي من شأنها استيعاب الخيالة والجمالة والباعة الجائلين بمنطقة الأهرامات وإعداد برامج متخصصة لتدريبهم وتأهيلهم وإعداد لائحة لتشغيل الخدمات بشكل منظم.

وقالت الشركة إنها ستعمل على تقديم خدمات للزائرين في عدة أماكن بالمنطقة منها مباني تابعة للمجلس الأعلى للأثار، وتشغيل ساحة انتظار الحافلات أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم وتوفير وتشغيل وصيانة وسائل إنتقال للزائرين داخل المنطقة.

وأكدت شركة أوراسكوم للاستثمار أن هذا المشروع خدمي في المقام الأول، موضحة إنها سوف تقوم بتنفيذه على مراحل متعددة على أن تقوم الشركة باستحداث خدمات أخرى جديدة على مدار عمر التعاقد.

وأوضحت “أوراسكوم” إن معظم المصاريف التي سوف تتحملها في المرحلة الأولي هي مصاريف تشغيلية، أما المصاريف المتعلقة بالمراحل الأخرى فسوف تقوم الشركة بدراسة كل منها على حدى على حسب الخدمات الجديدة المقدمة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.وكان المجلس الأعلي للآثار، قد أعلن الخميس الماضي، أنه تم توقيع عقد مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس، وحده دون غيره، إدارة المنطقة بالكامل.

ولفتت وزارة الآثار، إلى أن هذا العقد المبرم بينها وبين الشركة والذ يفيد بإعطائها حق الانتفاع في تقديم خدمات للزائرين بمنطقة الأهرامات، إنما يأتي في إطار حرص الدولة على الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بهضبة أهرامات الجيزة التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.

ومن ناحيته أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، صاحب شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، في تصريحات لجريدة “حابي”، إن الهدف من توقيع شركة “أوراسكوم” للاستثمار عقد مع وزارة الأثار يعطيها الحق لإدارة وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، يستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى مستوى يليق بحضارة مصر وعظمة هذه المنطقة الأثرية مع حمايتها من التلوث بكل أنواعه والمحافظة على نظافة المكان وهيبته وتحسين مستوى التعامل مع السياح من كافة المتعاملين معهم.

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