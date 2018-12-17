حالة الطقس اليوم الإثنين: أمطار ورياح واضطراب حركة الملاحة

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حالة الطقس اليوم الإثنين، أعلنت الأرصاد الجوية عن توقعات الطقس اليوم الإثنين وقالت أنه سوف يسود مناخ مائل للدفء اليوم الاثنين على سواحلنا الشمالية الشرقية بينما يسود طقس معتدل على سواحلنا الغربية ومناطق وجه بحري والقاهرة إلي مناطق شمال الصعيد ويكون دافئ في جنوب الصعيد خلال ساعات النهار وسوف يكون شديد البرودة ليلا.

ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الشمالية مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية تصل إلى أماكن الوجه البحري ورياح معتدلة معظمها جنوبية غربية وسوف تنشط على المناطق الشمالية حيث تكون محملة بالرمال والأتربة عبر المناطق المكشوفة وسوف تنشط أيضا على البحر المتوسط مما يسبب اضطرابات في حركة الملاحة البحرية في تلك المناطق.

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وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فهي مضطربة ويصل ارتفاع الموج بها من مترين ونصف لنحو ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وفيما يخص حالة البحر الأحمر فهي معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف لمترين ورياح سطحية شمالية غربية.

هذا بيان بدرجات الحرارة ليوم الإثنين في محافظات ومدن الجمهورية:

الصغرى : العظمى

القاهرة 14 19

شبين الكوم 14 19

طنطا 13 19

دمنهور 13 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 12 19

مطروح 12 18

السلوم 09 18

سيوة 09 19

بورسعيد 13 21

دمياط 13 20

الزقازيق 14 19

الإسماعيلية 11 20

السويس 11 20

العريش 09 21

رفح 08 20

رأس سدر 12 21

نخل 07 18

نويبع 19 25

طابا 14 23

كاترين 07 12

الطور 09 20

شرم الشيخ 17 24

الغردقة 14 24

مرسى علم 15 24

الفيوم 11 19

بني سويف 10 19

المنيا 09 19

أسيوط 07 20

سوهاج 08 21

قنا 09 22

الأقصر 10 23

أسوان 11 23

أبو سمبل 10 24

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 16 26

أبو رماد 17 24

راس حدربة 18 23

حلايب 19 23​