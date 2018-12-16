عاطر حنورة: تسليم أراضي المرحلة الأولى من ” 1.5 مليون فدان” بغرب المنيا الشهر المقبل

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أعلن المهندس عاطر حنورة، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، اليوم الأحد، الموافق 16 ديسمبر، أن شهر يناير المقبل سوف يشهد تسليم أراضى المرحلة الأولى من المشروع للمنتفعين بها فى منطقة غرب المنيا ، بينما سيتم تسليم أراضى المرحلة الثانية بغرب غرب المنيا فى شهر إبريل من العام المقبل 2019، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي وفق الخطة الزمنية الموضوعة للمنطقة ومع إتمام الطرق والمدقات بأراضى المشروع فى المنيا.

وأوضح العضو المنتدب، أن تم إسناد مهام إقامة المنطقة الخدمية الأولى فى محيط أراضى “الريف المصرى الجديد” بمنطقة غرب غرب المنيا، إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووفق المخطط الزمني للمشروع، سيتم الانتهاء من تنفيذ وإقامة المبانى الرئيسية بالمنطقة الخدمية خلال 6 أشهر، وذلك بالتزامن مع إتمامها للمبانى الرئيسية بالمنطقة الخدمية الأولى أيضاً فى أراضى الـ 1.5 مليون فدان بالمُغرة.

وأكد المهندس عاطر حنورة، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قد تسلمت بالفعل المنطقة، لافتًا إلى أن التخطيط لهذه المنطقة الخدمية بغرب المنيا يشمل منشآت خدمية تتولى شركة تنمية الريف المصرى الجديد إقامتها، ومن بينها مقر لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وقسم شرطة، ومحطة تحلية مياه، بالإضافة إلى إقامة مسجد ووحدة صحية، إلى جانب محطة ميكنة زراعية ومكتب للإرشاد الزراعى.

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بالإضافة إلى ما سبق، تولت شركة “الريف المصرى” إقامة أول مجموعة من مبانى مخصصة للورش وهي عبارة عن (6 ورش)، فضلا عن تخصيص منطقة أخرى للتوسعات المستقبلية فى منطقة الورش – (12 ورشة إضافية) – كذلك من المقرر أن تقوم الشركة بإنشائها عند زيادة الطلب،بالإضافة إلى تخصيص منطقة أخرى لإقامة محلات بعدد من الأنشطة تجارية، يأتى فى مقدمتها صيدلية وفرن وسوبر ماركت، على أن يتم التعاقد على هذه المحلات والورش مع المتقدمين بطلبات التخصيص قريباً، من أجل إقامة الأنشطة التجارية المقررة وفق المخطط العام لهذه المنطقة الخدمية.

ولفت عاطر حنورة، إلى وجود اًراضٍ بالمنطقة الخدمية بغرب غرب المنيا مخصصة لأغراض خدمية محددة، منها إقامة محطة وقود وفندق صغير ومطاعم وكافيتريات، بالإضافة إلى قطع أراضى أخرى مخصصة لإنشاء مقار للشركات الراغبة فى عرض منتجاتها أو خدماتها، هذا فضلاً عن التخطيط لإقامة مناطق سكنية، ومنطقة لإقامة مدرسة مستقبلياً.

وأكد عاطر حنورة العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن الشركة تعكف حالياً على إعداد كراسات الشروط الخاصة بالتعاقد على المحلات والورش، وذلك بهدف خدمة المنتفعين بأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان فى غرب غرب المنيا، ودفع عجلة التنمية بالمنطقة.