“الداخلية” تٌلزم قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى وإلا لن تصدر الرخصة.. تعرف على التفاصيل

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أقر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم الأحد، الموافق 16 ديسمبر، قانونا يستوجب تركيب ملصق إلكترونى لكافة السيارات و يهدف الملصق بعد إلزام المركبات به بتعريف الهوية الرقمية للمركبة يتم قراءتها آلياً ويسمح بتسيير المركبة من خلال التعرف على حجم وكثافات الحركة المرورية بالطرق وضبط المخالفات والسيارات المسروقة والمهربة جمركيا.

ونجد أن قانون المرور الجديد الذي تم إقراره اليوم يلزم جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة، وإلا فلن تصدر لهم رخصة إلا بعد شراء الملصق، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة دون ذلك الملصق بهدف فى التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها دون استيقافها فى الكمائن.

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وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت فى عددها رقم 283 تابع “أ” الصادر اليوم الأحد قرار وزير الداخلية رقم 1980 لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

ونص القرار على الآتي: ” أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور وتعديلاته وعلى القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته، يستبدل بنص المادة رقم 223 من القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 النص ” إذا اثبت الفحص الفنى صلاحية المركبة للترخيص، يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقًا للقانون الخاص بذلك ووفقًا لبنود وثيقة التأمين، ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك طبقًا للبيانات الورادة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى، وتصرف الرخصة إلى طالب الترخيص من اللوحتين المعدنيتين”.

وأوضح قرار وزارة الداخلية، أنه يضاف ملصق مرورى لجميع المركبات عند الترخيص لها لأول مرة أو عند نقل القيد أو نقل الملكية أو تجديد تراخيص تسيير المركبة، على أن يتم تثبيت الملصق بالمركبة يثبت بالمركبة بمعرفة قسم المرور المختص، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، يتضمن هذا الملصق تاريخ انتهاء ترخيص المركبو وفقًا للون الملصق والعلامات الموجودة به.

ويشرح القرار أن ذلك الملصق يحتوي على شريحة إلكترونية يمكن قراءة بياناتها عن بُعد، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمركبة وهى “سنة الصنع، والماركة، والطراز، والشكل، واللون، ورقما الشاسية والمتوتو” والبيانات الأخرى المتعلقة بلوحاتها وهى “الرقم ونوع الترخيص والوحدة الترخيصية”، والبيانات الخاصة بمالكها وهى “الاسم والعنوان والرقم القومى، ورقم التليفون، والبريد الإلكترونى الشخص أن وجد”، يأتي ذلك في مقابل تكاليف إصدار الملصق المحددة بما لا يتجاوز 50 جنيها.

كذلك نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1979 لسنة 2018 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون بشأن جوازات السفر، من خلال استبدال بعض البنود فى القانون.

وجاء في نص المادة 25 من قانون المرور الجديد أنه : “يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه”.

و يصرف ملصق مرورى لجميع المركبات عند الترخيص لها للمرة الأولى، أو عند نقل القيد أو نقل الملكية، أو تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، ويتضمن هذا الملصق تاريخ انتهاء ترخيص المركبة وفقًا للون الملصق والعلامات الموجودة به.

وتلخيصًا لما سبق في نص القانون وتسهيلًا على قراء موقع “مصر 365” إليكم في السطور التالية ما نص عليه قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لتركيب ملصق إلكترونى لكل السيارات لتعريف الهوية الرقمية للمركبة وضبط المخالفات والسيارات المسروقة والمهربة جمركيا، في نقاط محددة وهي:

– صرف ملصق مرورى لكل السيارات عند الترخيص لها للمرة الأولى أو نقل القيد أو الملكية -دفع 50 جنيها سعر الملصق لصاحب السيارة – يصرف عند تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه -يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقًا للقانون الخاص بذلك -تقديم طلب الرخصة على النموذج المعد لذلك طبقًا للبيانات الواردة بطلب الترخيص -تقديم نموذج الفحص الفنى -صرف الرخصة إلى طالب الترخيص مع اللوحتين المعدنيتين – الملصق له تاريخ انتهاء ترخيص المركبة وفقًا للون الملصق والعلامات الموجودة به

وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى عددها رقم 283 تابع (أ)، الصادر فى 16 ديسمبر 2018، قرار وزارة الداخلية الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ويصرف ملصق مرورى لجميع المركبات عند الترخيص لها