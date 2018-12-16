بالصور.. رئيس هيئة التأمين الصحي تتفقد العمل بحملة الكشف على طلاب المدارس من الأنيميا والتقزم والسمنة

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أجرت الدكتورة سهير أحمد عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، جولة تفقدية اليوم الأحد، الموافق 16 ديسمبر، لسير خطة العمل بحملة “١٠٠ مليون صحة”، للكشف على طلاب المدارس من أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة، بإحدي المدارس الحكومية بمحافظة القاهرة.

جاءت تلك الجولة التفقدية عقب إطلاق وزارة الصحة لحملة “الكشف المبكر وعلاج الأنيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ الابتدائى” بجميع المحافظات بالمجان، حيث أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، حملة الكشف المبكر عن الأنيميا، والتقزم، والسمنة، لطلاب المرحلة الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وتحويل المصابين للعلاج بالمجان، اليوم، وتستمر حتى 20 ديسبمبر الجاري.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، قد أطلقت اليوم الأحد، مبادرة جديدة تستهدف الكشف المبكر عن فيروس سى، والسمنة والأنيميا والتقزم، لدي جميه تلامذة وطلاب المدارس، على أن تشمل جميع الطلاب فى الأحياء والمدن وأيضا طلاب المدارس الدولية، والمدارس الفنية وخلافه

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