التعليم تضع خطة لتدريس مادة التربية الرياضية في المدارس

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ذكرت الدكتورة منى مصطفى، مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الرياضية والعسكرية، أن الوزارة تعقد عدة اجتماعات مستمرةتمهيدًا لإعلان خطة وزارة التربية والتعليم لتدريس مادة التربية الرياضية في المدارس.

وأضافت مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الرياضية والعسكرية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “رأي عام” المذاع عبر قناة “ten”، مساء اليوم الأحد، الموافق 16 ديسمبر، أن وزارة التربية والتعليم بدأت في اتخاذ خطوات جادة لتدريس مادة التربية الرياضية من خلال مناهج متخصصة وَفق معايير الجودة العالمية، مشيرة إلى بدء الدراسة في المناهج الجديدة هذا العام في مرحلتَي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

وأوضحتالدكتورة منى مصطفى، بأن المناهج المتخصصة لتدريس مادة التربية والرياضية ستبدأ تباعًا في المراحل الدراسية المختلفة، من خلال تقديم حصص تربية رياضية بأسلوب بسيط يجذب لطلاب يهدف لرفع الوعي الصحي بين أبنائنا من طلاب المدارس.

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