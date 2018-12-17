أسرة الراحل إبراهيم سعدة تعلن استقبال العزاء اليوم

أعلنت أسرة الراحل رئيس مجلس إدارة وتحرير دار أخبار اليوم الأسبق الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة، عن استقبالها عزاء الراحل اليوم الاثنين مساءاً، وسوف يتم استقبال التعازي في “مسجد عمر مكرم” القائم في ميدان التحرير.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس مجلس إدارة وتحرير دار أخبار اليوم الأسبق الكاتب والصحفي الراحل إبراهيم سعدة، وافته المنية مساء الأربعاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتم تشيع جنازة الصحفي الراحل من دار الأخبار وتمت إقامة الصلاة على الجثمان في مسجد عمر مكرم، وانتقل إلى الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة القائمة في مدينة 6 أكتوبر طريق الواحات.

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وشارك في أداء مراسم الجنازة عدد كبير من كبار الصحفيين والكتاب وعدد كبير من الفنانين ومن بينهم الكاتب الصحفى ياسر رزق ونقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، وسمير رجب، وجلال دويدار، إلى جانب حضور رئيس النادي الأسبق للنادي الأهلي حسن حمدي، وحضر من الوسط الفني الفنان خالد سليم، والفنانة يسرا.

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