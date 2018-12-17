حملات مستمرة من شرطة التموين لضبط المتلاعبين بأموال الدعم

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أعلنت “الإدارة العامة لشرطة التموين” عن استمرار حملاتها الرقابية التي تستهدف مستودعات البوتاجاز، والمخابز ومحطات الوقود، في إطار ملاحقة شرطة التموين لكافة الأشخاص الذين لهم دور في التلاعب بأموال الدعم الموجه من الدولة المصرية لمساعدة المواطنين في توفير احتياجاتهم المعيشية الرئيسية.

وتأتي تلك الخطوة بعد أن نجحت “الإدارة العامة لشرطة التموين” في ضبط عدد من المتلاعبين بأموال الدعم، حيث قاموا بالاستيلاء على أموال الدعم المخصصة للوقود، وقاموا ببيع بعض من أسطوانات البوتاجاز المدعمة، كما قاموا ببيع المواد البترولية بالسوق السوداء، إلى جانب نجاح الشرطة في ضبط بعض من المتلاعبين بالدقيق الموجه إلى دعم منظومة الخبز.

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