الكهرباء تعلن تفاصيل نقل خط الضغط العالي بشارع السلك بمدينة نصر

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أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر عن تأكيده عن قيام الوزارة بدراسة آليات نقل خط الضغط العالى القائم في “شارع السلك” بالقاهرة، الذى سأل عليه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال حضوره لافتتاح عدد من المشروعات القومية، وذلك من أجل إقامة محور مروري جديد.

وجاءت تلك التصريحات من وزير الكهرباء خلال مشاركته في مؤتمر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الرابع عشر المقام في مدينة شرم الشيخ، وأوضح “أن تكلفة نقل خط الضغط لن يتم معرفتها إلا بعد إن يتم إجراء دراسة لآليات وطرق إلغاء الخط وتحويله لأرضى أو غيرها”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي سأل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن إمكانية تحويل خط الكهرباء القائم في شارع السلك بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة لأرضى بسبب تعطيله إقامة محور مرورى، وهو ما رد عليه الوزير “أنه سوف يتم معرفة تكاليف النقل وابلاغها الى السيد الرئيس”.

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