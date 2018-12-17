شكاوى متكررة من تعطل الموقع الإلكتروني لحجز تذاكر القطارات

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استمرت حالة تكرار تعطل “الموقع الإلكترونى” الخاص بحجز تذاكر القطارات الذي يتم من خلال شبكة الإنترنت، حيث يشترط الموقع الإلكترونى إقامة حساب إلكتروني مبدئياً عبر الموقع الإلكترونى المخصص لهيئة سكك حديد مصر قبل إن يتم إتاحة الفرصة للمشترك الدخول إلى القسم الخاص بحجز التذاكر.

وقد تم إرسال العديد من الشكاوى من قبل المواطنين تفيد بوجود عطل في “موقع الحجز”، حيث يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لـ “هيئة سكك حديد مصر”، وبعد قيامه بإتمام عملية تسجيل البيانات، يتم تلقى المواطن رسالة تفيد بوجود عطل في إنهاء عملية حجز تذاكر القطارات.

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ورفض رئيس شركة تكنولوجيا معلومات النقل المملوكة لهيئة السكة الحديد والمسئولة عن الإشراف الفنى وإدارة الموقع الإلكترونى التابع للهيئة المهندس خالد عطية الرد أو التعليق على هذا العطل.

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