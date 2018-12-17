سعاد صالح: الاحتفال بعيد رأس السنة أمر طبيعي وغير محرم

صرحت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر “إن الاحتفال بعيد رأس السنة، يعد أمر طبيعي وغير محرم”، وأوضحت “أن الأصل في الشيء المحرم هو وجود نص قطعي في القرآن الكريم، بينما هو لم يتطرق لمثل هذه المسائل”.

وأضافت الدكتورة سعاد صالح “أن القرآن لم يتطرق للأمور التي بها مشاركة بين الأديان”، وأوضحت أن الاحتفال بأعياد رأس السنة “الكريسماس” يعد نوع من أنواع الفرح والبهجة، مثل الاحتفال بأعياد شم النسيم.

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وأشارت “لا يجوز لأي مسلم وصف أي شيء بالحرام سوى فيما وجد نص قرآني بشأنه، والأصل في الأشياء الإباحة”.

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