“الإسكان” تعلن تسليم 1032 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع “دار مصر” بالشيخ زايد

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، الموافق 17 ديسمبر، أن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد تمكن من تحقيق تقدما ملحوظًا فى تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية، وذلك خلال الفترة الأخيرة، إذ خاطب جهاز مديمة الشيخ زايد، بنك التعمير والإسكان لتسليم 1032 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط.

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تسليم الوحدات، حيث تتضمن المرحلة الثانية بالمشروع تنفيذ 744 وحدة بمركز الحى 12، و864 وحدة بالخدمات الإقليمية الأولى، وجارٍ تنفيذ 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر فى مراحل متقدمة، كما أنه جارٍ تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه الشرب بالمدينة كمرحلة أولى.

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ومن ناحيته ذكر المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: تم وجارٍ الاستلام الابتدائى لعدد من المشروعات، وهى، أعمال تنفيذ المرافق الداخلية (طرق فرمة – مياه – صرف صحى) بمنطقة 550 فداناً بالامتداد الشرقى بالمدينة، بالإضافة إلى الانتاء من الأعمال التنفيذية لمرافق مشروع “بيت الوطن” لأراضى المصريين بالخارج.

وأضاف المهندس مصطفى فهمى، أن الجاز استطاع عمل إحلال وتجديد خط التغذية الرئيسى قطر 400 مم بلاستيك بخط آخر بولى اثيلين عالى الكثافة بالحى الحادى عشر، والحى السابع عشر بجوار الخط القائم بالمدينة، وأعمال تنفيذ شبكات المرافق الداخلية (طرق – مياه – صرف صحى – رى – كهرباء) المُغذية لمراكز الأحياء (5 – 7 – 8 – 9) بالمدينة، كما تم تنفيذ الفرمة لقطع الأراضى المملوكة لجهاز المدينة بمنطقة الامتداد الشرقى للمدينة، وأعمال توريد وتركيب الأعمال الكهروميكانيكية اللازمة لأعمال إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بالمدينة كمرحلة أولى، واستكمال القطاع التصميمى وتنفيذ شبكة الرى والزراعة بالمجاورة 6 بالحى 13، وأعمال رفع الكفاءة واستكمال تنسيق الموقع والزراعة وتنفيذ شبكة الرى ومواقف انتظار سيارات ومرمات الطرق بالحى 11، وتنفيذ مسار للدراجات واستكمال القطاع التصميمى ورفع كفاءة بعض محاور طرق الأحياء (5 – 6 – 12) وما يشملها من أعمال (طرق – زراعة – إنارة – شبكات رى)، وأعمال تنفيذ شبكة الرى والزراعة للحى 8، وتنفيذ سوقين تجاريتين بالحي 5 بالمجاورة 2، والحى 10 بالمجاورة 3، وتنفيذ مقر جديد لمكتب الشهر العقارى.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه جار تنفيذ أعمال رفع كفاءة الحى 16 ما عدا المجاورة 4 بالحى، وأعمال المرافق الداخلية وتنسيق الموقع وتنفيذ مجموعة من المحال الخدمية بمنطقة مشروع “دار مصر” بمركز الحى 12، ومنطقة الخدمات الإقليمية الأولى، وتنفيذ الورش بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية بالمدينة، وإنشاء قسم شرطة (2) ونقطة إطفاء بمركز خدمات الحى الأول بالمدينة، وتطوير وصلة دهشور (خدمات – زراعة – رى – طرق).​

على صعيد متصل، فقد تم تسليم عدد من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، في عدد من المدن الجديدة منها مدينة العاشر من رمضان ومدينة الشروق ومدينة برج العرب الجديدة.