التخطيط تعلن حصاد 90 يوم عمل.. تنفيذ 25 مشروعًا في قطاع الصحة بتكلفة 314.6 مليون جنيه

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كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تقريرها الصادر اليوم الأثنين، الموافق 17 ديسمبر، انجازاتها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 /2019 ، إذ تم تنفيذ نحو 25 مشروعًا في قطاع الصحة والسكان بتكلفة بلغت 314.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات قطاع التموين والتجارة الداخلية بإجمالي تكلفة بلغت 241.1 مليون جنيه.

كان ذلك خلال اختتام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري استعراض تقريرها عن المشروعات التنموية التي تم تنفيذها بمختلف قطاعات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 /2019، والذي تم إطلاقه بعنوان “حصاد مرحلة البناء في 90 يوما”، حيث استعرضت الوزارة اليوم حصاد مشروعات قطاعي الصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية.

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وقد كشف تقرير وزارة التخطيط والإدارة، تصدر محافظة الشرقية بالفوز بالنصيب الأكبر من عدد المشروعات حيث تم تنفيذ نحو 46 مشروعًا بتكلفة بلغت 931.6 مليون جنيه تليها محافظة الغربية بعدد مشروعات بلغت 36 مشروعًا بتكلفة 372.7 مليون جنيه ، تلتها محافظة القاهرةحيث نفذ بها 35 مشروعًا بتكلفة 1.8 مليار جنيه.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن محافظات الصعيد شهدت هي الأخرى تنفيذ عدد كبير من المشروعات، على رأسها محافظة سوهاج بعدد 33 مشروعًا بتكلفة 402.9 مليون جنيه.

وأفاد التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن قطاع الصحة والسكان تضمن إنشاء وتطوير 25 مستشفى ووحدة صحية.

كذلك عرض تقرير الوزارة أبرز مشروعات القطاع الصحي التي تمثلت في مشروع مستشفى بلطيم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، والذي تم الانتهاء من تنفيذه في أغسطس الماضي، بتكلفة بلغت 180 مليون جنيه، حيث يستدف المشروع توفير 149 سريرا ، بالإضافة إلى مشروع تطوير وحدة التنمية بمحافظة الإسكندرية بتكلفة 1.5 مليون جنيه بهدف تحقيق الاستفادة لنحو 5000 إلى 10000 مواطن، فضلًا عن مشروع تطوير وحدة رعاية طفل المناخ بمحافظة بورسعيد والذي تم الانتهاء منه في سبتمبر الماضي بتكلفة بلغت 11 مليون جنيه.

وعن مشروعات القطاع الصحي التي نفذتها وزارة التخطيط بمحافظة شمال سيناء، ذكر التقرير، مشروعات إنشاء مركز حضري شمال العريش بمحافظة شمال سيناء والذي بلغت تكلفته 4 ملايين جنيه بهدف تحقيق الاستفادة لعدد 15000 إلى 20000 مواطن ، وفي محافظة أسوان تم تطوير وحدة رعاية طفل أول أسوان بتكلفة 2 مليون جنيه.

كما تناول التقرير عددًا من مشروعات تطوير الوحدات بمحافظة بورسعيد، ومنها مشروع تطوير وحدة الكويت بمحافظة بورسعيد بتكلفة 10.795 ملايين جنيه.ومشروع تطوير وحدة فاطمة الزهراء، والذي تم الانتهاء منه في سبتمبر الماضي بتكلفة بلغت 13.234 مليون جنيه وتطوير وحدة رعاية طفل العرب بتكلفة 10.75 ملايين جنيه وتطوير وحدة الجرابعة والذي تم الانتهاء منه في سبتمبر الماضي، فضلًا عن تطوير وحدتي عمر بن خطاب ومركز القابوطي بتكلفة 9.3 ملايين جنيه و1.956 مليون جنيه للمشروعين على التوالي إلى جانب تطوير مركز مصطفى كامل بتكلفة 11.8 مليون جنيه ومركز الجوهرة بتكلفة 11.5 مليون جنيه.

ولفت التقرير إلى إنشاء مركز العلاج الطبيعي بالمحافظة بتكلفة 18.2 مليون جنيه والذي تم الانتهاء منه في سبتمبر الماضي، حيث تم العمل فيه على مدار 6 شهور.

وبمحافظة الغربية استعرض تقرير “التخطيط” مشروعات إنشاء وحدة كفر شبرا فلوج بتكلفة 4 ملايين جنيه ومشروع إنشاء وحدة سملا بتكلفة 4 ملايين جنيه أيضًا وتطوير وحدتي دخميس وشنرة البحرية بتكلفة بلغت 1.8 مليون جنيه لكل منهما لتحقيق الاستفادة لعدد من 5000 إلى 10000 مواطن.

وأكد التقرير أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتطوير وتحسين الخدمات الصحية في المحافظات والأماكن النائية لهذا يتم ضخ المبالغ الطائلة من موازنة الدولة في هذا السياق، وحسب هذا فقد تم تنفيذ عددًا من المشروعات بمحافظات البحيرة والمنيا والفيومودمياط وسوهاج. وهي: مشروع إنشاء وحدة الهدى والتقوى بمحافظة البحيرة بإجمالي تكلفة بلغت 3 ملايين جنيه ومشروع تطوير وحدة كفر المنازلة بمحافظة دمياط بتكلفة بلغت 1.8 مليون جنيه وإنشاء وحدة هويدي بالفيوم بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه، فضلًا عن مشروعات تطوير وحدة رعاية طفل مطاي بالمنيا بتكلفة 2 مليون جنيه، والذي تم الانتهاء منه في أغسطس الماضي وإنشاء وحدة ناحية يعقوب بسوهاج بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه.

أما عن مشروعات الوزارة في مجال التموين والتجارة الداخلية، فقد أفاد التقرير أنه تم إنشاء وتطوير ثلاثة مشروعات بإجمالي تكلفة بلغت 241.1 مليون جنيه، كما تضمن التقرير استعراض مشروع فرع جهاز حماية المستهلك بالفيوم والذي استمر العمل به على مدى 7 أشهر لينتهي في سبتمبر الماضي بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه، ويستهدف تقديم خدمات حماية المستهلك للمواطنين بالفيوم إلى جانب مشروع صومعة برج العرب بالإسكندرية بتكلفة بلغت 238.6 مليون جنيه بهدف زيادة السعات التخزينية من القمح لـتأمين الاحتياجات بسعة تخزينية 90 ألف طن ومشروع منافذ جمعيتي متضمنة 206 منافذ جديدة وفقًا للتقرير.

وأكد تقرير وزارة التخطيط أن هذا المشروع سوف يتم تعميمه على مستوى محافظات الجمهورية كافة بهدف التوسع في شبكة التوزيع المنضبطة لضمان توافر السلع وإتاحتها للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير 412 فرصة عمل جديدة خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019.