انقطاع المياه مساء اليوم عن 16 منطقة بالرحاب والتجمع الثالث والخامس

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أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الأثنين، الموافق 17 ديسمبر، أن هناك 16 منطقة في مدينة الرحاب والتجمع الثالث والخامس سوف تشهد انقطاعًا للمياه، موضحًا أن تلك المناطق هي: التجمع الخامس (الحي الأول – الحي الثاني- الحي الثالث- الحي الرابع- الحي الخامس- حي الشويفات- حي الدبلوماسيين- قطاع 1،2- مركز المدينة- جنوب الأكاديمية)، والتجمع الأول(الياسمين-7،8- البنفسج 11، 12 البنفسج عمارات- الرحاب 1)، والتجمع الثالث (محلية 3- محلية 4- ضعف في باقي المحليات ومستقبل 1، 2).

وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن قطع المياه سيبدأ مساء اليوم الإثنين ، الموافق 17- 12- 2018 ، في تمام الساعة الثامنة، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر غدٍ الثلاثاء الموافق 18- 12- 2018، وذلك نظرًا لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة لرافع المياه (4)، وكذلك خط المياه قطر 1200مم من الخرسانة المسلحة الخارج من الرافع.

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ويهيب رئيس الجهاز بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المشار إليها.