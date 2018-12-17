بعد ١٧يوم من انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “100 مليون صحة”.. الصحة: فحص 6 ملايين مواطن

Advertisements

انطلقت المرحلة الثانية من مبادرة “١٠٠ مليون صحة”، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، باية من مطلع شهر ديسمبر الجاري، وتحرص وزارة الصحة دائمًا على تقديم تقارير تعرض نتائج ما آلت إليه الحملة وعدد الموطنين الذين تم المسح عليهم.

حيث أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الموافق 17 ديسمبر، أن الحملة تمكنت من فحص ٦ ملايين و٥١ ألفا و٨٥٥ مواطنا حتى ظهر اليوم السابع عشر “للمرحلة الثانية” من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار “١٠٠ مليون صحة”.

Advertisements

ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذي خضعوا للفحص الطبي داخل المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى ١٨ مليونا و٥٧٦ ألف مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين الذين يحتمل إصابتهم بفيروس سي والاطمئنان عليهم وعلاجهم بالمجان تمامًا.

وحول فحص الطلاب بالمدارس، كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة تمكنت من فحص ٣٤٨ ألفا و٦٦٢ طالبا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الإثنين، في محافظات المرحلة الأولى التسع.

وأشار “مجاهد” إلى أن أكثر المحافظات إقبالا على المشاركة والاسنفادة من المبادرة كانت محافظة الإسكندرية، بإجمالي تردد ٧٧ ألفا و٨٩٣ طالبا، تأتي بعدها محافظة البحيرة بإجمالي ٦٨ ألفا و٢٣٦ طالبا، وأسيوط ٦١ ألف طالب، والقليوبية ٥٢ ألفا و٣٢٣ طالبا، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل ٢٠١٩، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه من خلال المرحلة الثانيةمن المبادرة تم فحص ٦ ملايين و٥١ ألفا و٨٥٥ مواطنا في محافظات المرحلة الثانية من “المبادرة الرئاسية”، وذلك منذ إطلاق المبادرة في أول ديسمبر الجاري وحتى ظهر اليوم، وجاءت محافظة القاهرة متصدرة كأكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية بإجمالى عدد مشاركين ٢ مليون و١٧٧ ألفا و٨١٨ مواطنا، تلتها سوهاج بـ ٧٧٦ ألفا و٥٢٤ مواطنًا، ثم المنوفية بـ ٧٦٢ ألف مواطن، ثم كفر الشيخ بـ ٦١٩ ألفا و٢٣١ مواطنا ثم الإسماعيلية بـ ٥٤٢ ألفا و٢٤٢ مواطنا، ثم بني سويف بـ ٥٠٥ ألف مواطن.

جدير بالذكر أن مسئولي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “100 مليون صحة” للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على www.facebook.com/stophcv.eg/، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg.