حالة من الفزع والرعب تسيطر على سكان الخصوص بالقليوبية.. تعرف على الأسباب

سيطرت حالة من الفزع والرعب على سكان “مدينة الخصوص” التابعة لمحافظة القليوبية، وبالتحديد بين أهالى “شارع ثروت” القائم بوسط المدينة، وذلك بسبب حدوث ميل مفاجئ في أحد الأبراج السكنية القائمة في تلك المنطقة، ولبرج يكون من أحد عشر طابق.

وفور وقوع الحادث تم الدفع فوراً بأفراد من الإدارة المحلية، والأجهزة الأمنية التابعة لمحافظة القليوبية، وتم اتخاذ إجراء على الفور، حيث تم إخلاء المبنى من الأفراد.

صرح رئيس مجلس مدينة الخصوص محمد صلاح فرحات خلال تصريحاته الصحفية بشأن الحادث، أوضح “إن الحادث هو حدوث ميل في البرج السكني القائم في شارع ثروت بمدينة الخصوص بالقليوبية، يتكون من أحد عشر طابقاً بشارع ثروت دون أضرار إصابات أو خسائر فى الأرواح”، وأشار “إلى أنه تم استدعاء كافة الأجهزة المعنية لإخلاء البرج السكنى من المواطنين وأسرهم”.

وأكد محمد صلاح فرحات على إخطار محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق بهذا الحادث، والذي أمر على الفور بتشكيل لجنة متخصصة من خبراء الهندسة والمتخصصين في هذا الصدد بجامعة بنها من أجل الوقوف على حقيقة الميل البرج السكني، وأضاف من المتعين أن تقوم اللجنة باستدعاء “رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط” من أجل معاينة البرج السكنى واتخاذ القرار اللازمة على الفور من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين.