التعليم تحذر من صفحات الغش الإلكتروني وتقدم مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة

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قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد من النصائح إلى “طلاب مرحلة التعليم الثانوي”، بعدم الالتفات إلى “صفحات الغش الإلكترونى”، التى بدأت بشكل فعلي في العمل على الترويج لنفسها خلال الفترة الراهنة الترويج، وتهدف من هذا الترويج إلى خداع الطلاب بقدرتها على تمكينهم من “الغش الإلكترونى داخل لجان الامتحانات مع قرب عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2018/ 2019، ومن المتعين أن تنطلق فترة الامتحانات خلال الثامن من شهر يونيو القادم لعام 2018.

نصائح التربية والتعليم إلى طلاب المرحلة الثانوية

قام مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم مجموعة من النصائح إلى الطلاب، ومن أهم تلك النصائح التالي:

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ذاكروا ولا تلتفتوا لمثل تلك الشائعات، التي تقوم بترويجها صفحات الغش الإلكترونى، حيث أن تلك الصفحات قد انتهت بلا رجعة.

وأن تسريب الامتحانات أصبح من أمر مستحيل فى ظل إحكام السيطرة والرقابة عليها، حيث تتولى طباعة الامتحانات وتخزينا لجان تابعة لجهة سيادية، ولهذا تقوم على تأمين الامتحانات بشكل كبير، ومشدد من الصعب اختراقه.

وشدد مسؤول الوزارة “أن ما تقوم به صفحات الغش الإلكترونى خلال الوقت الراهن، هو إفلاس وإبتزاز للطلاب ومحاولة لكسب ثقتهم بعد أن ثبت فشلها فى تسريب امتحانات الأعوام السابقة منذ تطبيق آلية البوكليت”.

وشدد المصدر المسؤولة بالوزارة إلى “أن بعض صفحات الغش الإلكتروني قد بدأت الترويج لنفسها خلال الوقت الراهن، والإعلان عن قدرتها على “تغشيش” الطلاب من عبر صفحات فيس بوك أو عن طريق الواتس آب”، وأشار إلى “أن ما تسعى إليه صفحات الغش الإلكتروني، هو وهم تبيعه للطلاب للحصول على أموال بشكل غير مشروع”.

وأوضح “أن صفحات الغش ترغب فى التأثير على الطلاب الذين يرغبون فى النجاح فقط، ولكن النسبة الأكبر من طلاب المرحلة الثانوية، فقدوا الثقة فى تلك الصفحات، وتأكدوا من كذبها وخداعها للطلاب واللعب بمشاعرهم ومستقبلهم”، وأضاف “أن وسائل وضع أسئلة الامتحانات وطباعتها وآلية توزيعها على الطلاب لم تتغير مثلها مثل العام السابق”.

ولفت المصدر إلى “أن احتمالية تسريب امتحانات الثانوية العامة منعدمة، وهناك جهات كثيرة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل إنجاح منظومة الامتحانات لكونها مسألة تتعلق بالأمن القومى”، وشدد إلى “أن تلك الصفحات تتابعها الجهات الأمنية وترصد تحركاتها، وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها في أقرب وقت”.

ولفت المصدر “إلى أن امتحانات الثانوية العامة متبقى عليها أكثر من خمسة أشهر، ومن ثم فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لم تبدأ الاستعداد لها إلا فى بعض الأمور الإجرائية منها استمرار قبول طلبات الراغبين فى العمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة”.

ونفى المصدر عن ما تم الإعلان عنه الخاص بجدول امتحانات المرحلة الثانوية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأكد “أنه حتى الوقت الراهن لم يتم وضع أى مقترحات خاصة بجدول الامتحانات ولم يتم تكليف أي من قيادات الوزارة في منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ومن هنا ما تم الإعلان عنه عن جدول امتحانات غير صحيح”، وطالب جميع الطلاب وأولياء أمورهم بالتركيز فقط خلال الفترة الراهنة على دروسهم فقط.

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