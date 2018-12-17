قرار هام من تركي آل الشيخ على هامش قرعة ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

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اتخذ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الإتحاد العربي لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018 قراراً في غاية الأهمية، وذلك على هامش إجراء قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

حيث قرر المستشار تركي آل الشيخ العمل على تنظيم نسخة جديدة في الموسم المقبل لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك بعد نهاية النسخة الحالية مباشرة في ظل النجاحات الباهرة التي حققتها النسخة الحالية.

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كما قرر المستشار تركي آل الشيخ أيضاً العمل على تنظيم مسابقة دولية تجمع بين المنتخبات العربية الكبيرة سواء من الشرق الأوسط أو حتى شمال أفريقيا، وعلى رأس هذه المنتخبات منتخب السعودية إضافة إلى منتخب الإمارات وأيضاً المنتخب الوطني المصري.

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