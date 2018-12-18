العاصمة الإدارية تنظم حفل جوائز مسابقة تصميم ميادين وشوارع المدينة

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أعلنت “شركة العاصمة الإدارية الجديدة” عن اعتزامها تنظيم “حفل” من أجل توزيع جوائز “مسابقة تصميم الميادين وعناصر فرش شوارع العاصمة الإدارية الجديدة”، بعد إن يتم تنظيم الحفل سوف يتم ادراج فعاليات معرض من أجل عرض تصميمات الشركات الفائزين بتلك الجوائز.

صرح المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة العميد خالد الحسينى، “يعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع قومي رائد ويعد نقلة حضارية في تاريخ مصر العمراني المعاصر، وبحثاً عن الأجمل و الأفضل ومزيداً من التناغم، استهدفت مسابقة تصميم الميادين وعناصر فرش شوارع العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على مشروع متكامل يتماشى مع روح العصر، ويعبر عن هوية العاصمة الإدارية، وقابل للتنفيذ في كامل العاصمة الإدارية الجديدة، مع تصميم متكامل لجميع عناصر فرش الفراغات المفتوحة والطرق فى العاصمة الإدارية الجديدة”.

وأشار أن من أبرز المشاركين حتى الوقت الحالي، وعلى رأسهم “وزيرة الثقافة”، وعدد من أعضاء لجنة التحكيم ،وهم:

عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس الدكتور أيمن عاشور .

رئيس قسم العمارة الجامعة الأمريكية الدكتور أحمد شريف.

أستاذ العمارة الداخلية بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان الدكتور أحمد عطا.

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