بعد التأخير.. برلماني يطالب بعدم البدء بمشروعات صرف إلا بعد الانتهاء من المتوقفة

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قام عضو مجلس النواب محمد تمراز بتقديم طلب إحاطة إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن عدم الانتهاء من “مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى” التي من المتعين أن يتم تنفيذها في محافظة البحيرة، وتوقف الأعمال منذ أكثر من عشرة سنوات بتلك المشروعات فى بعض القرى الأخرى.

وطالب البرلماني من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعدم الشروع في أي مشروعات جديدة قبل إن يتم الانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب بشكل فعلي في كافة أنحاء الدولة المصرية، على أن يتم وضع خطط بديلة بجداول زمنية محددة من أجل الانتهاء من تلك المشروعات والالتزام بالخطط الزمنية الخاصة بالتنفيذ، وأضاف البرلماني “ولا مانع أن تتراوح مدة التنفيذ من خمسة إلى عشر سنوات كحد أقصى، وذلك تبعاً للاعتمادات المالية المتاحة”.

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وأكد النائب محمد تمراز “إلى أن هناك بعض الشركات التى كانت سبب رئيسي فى توقف الأعمال بسبب التكاسل، وعلى الوزارة إلزامها بإنهاء أعمالها وعدم التعامل معها مرة أخرى، وإعداد قائمة بهذه الشركات المتقاعسة وتحذير كل المؤسسات من التعامل معها مرة أخرى”.

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