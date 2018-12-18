وطني 2030: برنامج تدريب القيادات العليا بالأجهزة الحكومية

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أعلنت الحكومة المصرية ممثلة فى “وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى” عن إطلاق فعاليات برنامج تدريبي لكافة القيادات العاملة في “الجهاز الإداري للدولة المصرية” تحت عنوان “وطني 2030″، وتأتي تلك الخطوة في إطار سعي الدولة المصرية إلى تأهيل كافة قيادات الحكومة المصرية على جميع المستوي في كافة الوزارات والمحافظات المصرية.

هدف برنامج “وطني 2030”

يهدف برنامج “وطني 2030” لتدريب ما يقارب من مائة متدرب من القيادات العليا العاملة في “الجهاز الإدارى للدولة المصرية”، بعدد اثنين وثلاثين جهة، وهي:

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رئاسة مجلس الوزراء.

وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وزارة الأوقاف.

وزارة البترول والثروة المعدنية.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وزارة البيئة.

وزارة قطاع الأعمال.

وزارة التجارة والصناعة.

وزارة التضامن الاجتماعى.

وزارة الآثار.

وزارة التنمية المحلية.

وزارة الثقافة.

وزارة الخارجية.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وزارة السياحة.

وزارة الصحة والسكان.

وزارة الشباب والرياضة.

وزارة الطيران المدنى.

وزارة العدل.

وزارة القوى العاملة.

وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وزارة الإنتاج الحربى.

وزارة النقل.

وزارة المالية.

وزارة الموارد المائية والرى.

وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

صرحت وزيرة التخطيط والمتابعة الدكتورة هالة السعيد “إن هدف برنامج وطني 2030، وصول إلى جهاز إداري إلى أن يصبح كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويعلى من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة ويساهم بقوة في العمل على تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية، وتنفيذاً لخطة الإصلاح الإدارى والذى يعد تنمية وبناء القدرات أحد محاورها الأساسية”.

وأكدت إن “العدد المستهدف تأهيله خلال برنامج وطني 2030، حوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة قيادى، خلال المرحلة الأولى من البرنامج التي تضمنت لكافة الوزارات، وأوضحت الوزيرة “أنه فور الانتهاء من تدريب قيادات الوزارات، فإن برنامج وطني 2030، سوف ينتقل من أجل تدريب القيادات العليا في جميع المحافظات المصرية، حيث يخصص البرنامج لشاغلى وظائف الإدارة العليا بدءا من مديرى العموم صعوداً حتى نواب الوزراء بكافة المجالات التخصصية، حيث يتم تكرار البرنامج بصفة أسبوعية حتى يتم الانتهاء من العدد المستهدف تدريبه خلال البرنامج.

آليات برنامج وطني 2030 والبرامج المستهدف لتدريب القيادات الحكومية

ويهدف البرنامج إلى وضع قاعدة معرفية موحدة على جميع مستويات القيادات الحكومية المصرية العليا فى جميع مجالات تطوير مهارات، إدارة الذات، والتركيز على التفكير بصورة إيجابية، وكذلك العمل على تقييم الذات لمستوى الإنتاجية، وكيفية تحديد الأولويات، وتحديد المهام، والتعرف على “رؤية مصر 2030 ومفاهيم التنمية المستدامة”، والاقتصاد الأخضر، والاستدامة المالية، والإدارة الاستراتيجية، وكذلك التعريف “بقانون الخدمة المدني”، وكذلك التعرف على الإطار التشريعي المنظم للقانون.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى” تقوم بالعمل على تنفيذ بعض البرامج التدريبية المتخصصة فى مجالات الموارد البشرية الحديثة، وإدارة المشروعات، وغيرها من البرامج التأهيلية لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لوضع وتوضيح المفاهيم الحديثة فى مجال الإدارة والارتقاء بالأداء المؤسسي بشكل عام، والأداء الفردي بشكل خاص، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية في مجال الإصلاح الإدارى، والاستراتيجية الوطنية للتدريب.

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