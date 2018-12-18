الرئيس يدعو لطرح برنامج للتوعية الصحية وتحويل التربية الرياضية بالمدارس لمادة أساسية

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صرح رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي على ضرورة إن يتم “إعادة صياغة موازنة وزارة الصحة والسكان” بمبادرات تحل تلك المسائل، وأوضح الرئيس “علينا العمل كلنا كالإعلام وأجهزة الدولة ووزارة الصحة والسكان، والتعليم العالى، والتربية والتعليم، عشان نبدأ نعمل برنامج ضخم جدا للتوعية الصحية، مش عشان التكلفة، لا انا عاوزك تعيش وتعيشى بصحة وسلامة لأكبر فترة ممكنة، كل ما يكون الوزن قليل والحركة كتير كل ما تكون الصحة أفضل والعكس صحيح، كل ما نركب التوك توك مائة متر، ونتحرك قليل كل ما نتخن ونزيد ومنعرفش ناخد نفسنا وحاجات كتير”.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات في مجال المياه ومجال الإسكان الاجتماعى، وأشار السيد الرئيس “انتوا محتاجين كمؤسسات الدولة، والجمعيات الأهلية، والعمل الخيرى أن تاخدوا بالكم من الموضوع ده ببرنامج، وليس بتوعية فقط، ببرنامج يتعمل ونصر عليه، حد يقولى هنخلى الرياضة مادة أساسية للنجاح؟ المرحلة محتاجة كدا، الناس مهتمة يودوا ولادهم بالعربية للكلية والمدارس عشان يجيبوا مجموع كويس وخلاص، لكن محدش بيعلم ولاده رياضة، الناس مهتمة يودوا أولادهم بالعربية! لما ابنى وبنتى يتخرجوا من الجامعة ويكون ظهره قابل يجيله انزلاق غضروفى بسبب وزنه أو عضلات جسمه الضعيفة واشياء كثيرة، يبقى أنا كدا سلمته للحياة مظبوط؟ لا والله، انتوا محتاجين برنامج، ويمكن يكون من ضمنه الرياضة جزء فى الشهادة عشان تنزلوا وتاخدوا ولادكم وتلعبوا رياضه بيهم، أنا بتكلم صحيح ما دام إحنا مش واخدين بالنا، ومش عارفين نعملهم كدا فى مدارسنا لدرجة أن حجم الوزن فى بلدنا بالشكل دة”.

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وتساؤل الرئيس عبدالفتاح السيسي “عارفين يعنى ايه سمنة مفرطة وفوق الوزن؟ دا ارقام كبيرة وضخمة، دا مش 50 لـ 50″، وأكد “عايزين برنامج فى الجامعات والمدارس ويكون فيه مباريات بشكل مستمر ومسابقات بشكل مستمر، ونمشى نتحرك ونعمل مسابقات للماراثون للمشى والجرى بشكل كبير ونخلى فى مراكز الشباب ناس تدعوا لهذا الأمر وتشجعه علاوة على الميادين”.

وأوضح الرئيس”وزيرة الصحة والسكان لم يكن لها أن تتحدث اليوم، لكني قلت لها اطلعي لو سمحتى عشان تتكلمى للناس وتحلى الموضوع، وطلعت وقالت الحكاية بالأرقام لكن الأرقام تتحول لحكايتنا، 17 مليون فقط من بين 55 مليون مواطن بينهم 11 مليون لديهم بعض الأمراض قد تجتمع فى شخص واحد، الأرقام كبيرة وتعطينا مؤشر.، وكل ما ندخل ويتم ميكنة قواعد البيانات فهذا أفضل، وأتمنى أن تنتهى الدولة من عملية الميكنة بحلول 2020، من خلال الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة، كل ما نقدر نصل للبيانات سنستطيع عرض النتائج أمامكم بشكل أفضل، وأتصور أننا محتاجين نفكر نخلى التربية الرياضية مادة أساسية فى المدارس والجامعات عشان الناس تخلى بالها وتعطيها الاهتمام الكافى”.

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