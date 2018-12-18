مشروع قانون يناقش تقديم حوافز للأسرة المثالية التي تنجب طفلين فقط

Advertisements

صرح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري اللواء كمال عامر “أن اللجنة البرلمانية قد أوشكت على الانتهاء من الإعداد لمقترح مشروع قانون، وذلك في إطار التنسيق مع وزارة الصحة والسكان من أجل ضبط النمو السكاني”.

وأوضح اللواء كمال عامر “أن اللجنة البرلمانية سوف تنتهى من دراسة مشروع القانون، وسوف تعمل على إصدار هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وهو يتضمن حوافز إيجابية للأسرة المثالية المكونة من طفلين فقط”.

Advertisements

وأكد “أنه لا يفرض شيئًا على الأسرة المصرية، فهو فى إطار الاختيار والتحفيز، ومن هنا لا يتعارض مع الشرع وأصول الدين الإسلامي”، وأوضح “أن أشكال التحفيز للأسرة المثالية المكونة من طفلين فقط، تتمثل فى الحصول على دعم أكثر أو الحصول على مميزات أكبر في الإسكان أو في مجال الصحة وغير ذلك من أوجه الدعم المقدمة من الدولة للمواطنين” .

وأكد “أن الزيادة السكانية تلتهم كل ما يمكن أن ينهض بالمجتمع المصرى، وينقص من أى توجهات لتحقيق التنمية وعلينا العمل لمواجهته مشكلة زيادة النمو السكاني”.

أقرا المزيد “القصبي” خلال لقائه مع “المجتمع الأهلي” الزيادة السكانية أشد خطر من الإرهاب