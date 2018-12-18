بالفيديو.. السيسي يوجه 3 أسئلة لمحافظ القاهرة .. والمحافظ يعجز عن الاجابة

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وجه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ثلاثة أسئلة إلى محافظ القاهرة، قابل المحافظ الثلاثة أسئلة بالصم، والأسئلة هي:

تعرف حجم الأموال المتوفرة فى صندوق العشوائيات بالمحافظة؟

تعرف دخل محافظة القاهرة كام؟

تعرف عدد مشروعات الكبارى التى تم تنفيذها فى الأربع سنوات الماضية بالمحافظة؟

جاءت تلك التصريحات من السيد الرئيس خلال افتتاحه لعدد من المشروعات في مجال المياه والإسكان الاجتماعى، حيث سأل الرئيس محافظ القاهرة عدد من الأسئلة “هسألك اسئلة، ومعرفش انت هتبقى جاهز ترد ولا لأ؟ تعرف حجم الأموال الموجودة بصندوق العشوائيات عندك؟ طيب هسألك سؤال تانى، دخل المحافظة كام؟”، فيما علق محافظ القاهرة “المحافظة يافندم، سيادتك…”، ثم صمت عاجزا عن الإجابة.

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وواصل الرئيس السيسي حديثه للمحافظ “تصدق وتؤمن بالله؟ انا عارف دخل مصر كام بالحتة، دا شغل، ولازم تعرف كل جنيه فى محافظتك وإزاى تعظمه وتكتره عشان نحل المشكلات، طيب عملت كام كوبرى فى الأربع سنوات الماضية؟”.

واستئناف السيد الرئيس حديثه “مش بقصد شيء، أقول ذلك عشان لما تقعد مع المواطنين وتتحدث معاهم لازم تكون عارف راسك من رجلك ومن خلال ذلك تعرف تتكلم وتكشف عما قدمته وما حجم عملك وما حققته وما يمكن عمله من خلال الدولة، وأقصى ما لديك، أنا آسف أن المثال جه فيك أنت، أنا مش بقصدك أنت خالص، أنا بقصد كل زمايلنا اللى بيتكلموا مع الناس، خلوا أى حد فى مصر يتكلم معايا”.

وشدد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي “أن المسؤول يجب أن يكون لديه سياق للحديث من خلال وظيفته عما يقدمه وحجم الأموال وما سيمكن تقديمه، وهذا من ضمن مكملات الوظيفة فى ظل ظروف منطقتنا وما حدث فيها”، وأشار “ما حدث خلال عام 2011، وغضب الناس أنه لم يكن لدينا سياق نتحدث من خلاله للناس عن الواقع .. 46 منطقة اتعلموا ازاى؟ وعملنا كام ألف شقة؟ دول بكام ؟ لو مخدناش بالنا من حالنا هيحصل تانى كدا، ويبقى ما فعلناه خلال الـ أو الخمس سنوات الماضية، احنا بنصلح ما حدث ولكن هتتكرر هذه المسائل مرة أخرى، ولو معملناش كده وشلنا الناس والأماكن المتواجدين بها ويعاد تصميمها وتعاد بالفعل ستتحول لبؤر مرة أخرى، هو إحنا هنخلى الدايرة تلف بينا”.

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