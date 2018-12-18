فرض غرامة فورية على مكبرات الصوت المصاحبة للأفراح بدمياط.. تعرف على قيمتها

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صرح محافظ دمياط الدكتورة منال عوض عن قرار يلزم بدفع “غرامة مالية فورية” على مكبرات الصوت التى تصاحب مسيرات نقل جهاز العروسة والافراح في كافة قرى محافظة دمياط، على أن تكون الغرامة ملزم بدفعها صاحب الفرح وناقل الجهاز العروسة.

قيمة الغرامة الفورية المصاحبة لمسيرات جهاز العروسة والافراح

وحددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إن قيمة الغرامة المصاحبة لمكبرات الصوت أثناء نقل جهاز العروسة والافراح بأن لا تقل عن خمسمائة جنيهاً ولا تزيد عن ألفين جنيهاً، ووجهت محافظ دمياط رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بتطبيق هذا القرار.

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جاء هذا القرار بعد صدور الفتوى من “إدارة الشئون القانونية بمحافظة دمياط”، وكانت عضو البرلمان المصري النائبة ايفلين بطرس تقدمت بطلب إلى محافظ دمياط الدكتورة منال عوض من أجل فرض غرامة فورية على مكبرات الصوت التي تصطحب مسيرات نقل جهاز العروسة، والافراح وكافة قرى المحافظة.

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