أستاذ بالعلوم السياسية: ثقافة المصريين جامدة لا تتغير مثل جبل المقطم

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أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة معتز عبدالفتاح “أن ثقافة المصريين متجمدة ولا تقبل التغيير فى عادات حياتية كثيرة مثل الإفراط فى الإنجاب، أو أسلوب النظافة العامة، خاصة القمامة، الكثير من المواطنين يرى أن تنظيف المنزل بالكامل، وإلقاء القمامة أمام المنزل على اعتبار أنها فى الشارع لن تضره وتعود بالسلبيات والأمراض عليه”،

وأشار إن” ثقافة المصريين جامدة لا تتغير مثل جبل المقطم والشاطر اللى يقدر يغيره”، جاءت تلك التصريحات من معتز عبدالفتاح، خلال حواره ببرنامج “الحكاية” والذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب، وأضاف “أن جميع الفلاسفة اتفقوا على الوظيفة الأخلاقية للدول، أو الوظيفة التربوية التثقيفية للتوعية، لأن الدولة هي المسئول الأول عن أخلاق، وفكر، وقيم مواطنيها”.

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وأكد “أن نقطة البداية هى استخدام الدولة جميع الأدوات المتاح لديها في هذا الشأن وهي: الخطاب السياسي، الخطاب الدينى، الخطاب التعليمى، الخطاب الثقافي، ويشمل الفن، والمسارح، والاغاني”، وطالب عبدالفتاح من المسئولين داخل الدولة المصرية بالمشاركة في توجيه المواطنين إلى الإصرار على التغيير”، وأكد “على عدم الاكتفاء بكلمة أو خطاب يلقيه الرئيس فى مناسبة، لأنه توجه كامل للدولة يستلزم التطبيق بشتى الطرق”.

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