النقل النهري تؤكد عدم وجود شحوط للمراكب العائمة بالأقصر وأسوان

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أعلن رئيس هيئة النقل النهرى اللواء ياسر جلال “أنه لم يتم حتى الوقت الراهن رصد أي شحوط للمراكب العائمة أو مراكب سياحية في المجرى الملاحي لنهر النيل في الأقصر وأسوان خلال فترة السدة الشتوية الراهنة.

وأكد إن هيئة النقل النهري اتخذت كافة الإجراءات التي تمنع حدوث شحوط المراكب العائمة ومراكب السياحة في نهر النيل، وأضاف ” أنه تم عمل تكريك لمجرى النيل وتعميق المجرى الملاحى فى مناطق الأقصر وأسوان من أجل منع حدوث أي شحوط للسفن العائمة خلال فترة السدة الشتوية ومنع تكرار أي أزمات خلال العام الجاري 2018.

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