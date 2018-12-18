جنايات القاهرة تستأنف اليوم سماع الدفاع عن 30 متهم بداعش الإسكندرية

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أعلنت اليوم الثلاثاء “محكمة جنايات القاهرة” عن استكمال سماع الدفاع عن ثلاثين متهم بسبب انضمامهم إلى تنظيم “داعش الإرهابي”، واتخذوا مقرهم في “عزبة محسن” بمحافظة الإسكندرية”، وسوف تنعقد فعاليات الجلسة القضائية في معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، تحت رئاسة المستشار حسن فريد.

تعقد جلسة اليوم تحت رئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد، وفتحى الروينى، وسكرتارية هم: ممدوح رشاد، معتز مدحت.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن المستشار نبيل صادق النائب العام أمر بإحالة ثلاثين إرهابي إلى “محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ” بسبب تشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق المذاهب الفكرية التكفيرية المتطرفة لتنظيم “داعش الإرهابي”، وتمويل تلك الجماعة بالأسلحة والأموال والمتفجرات.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المحامى العام الأول للنيابة المستشار خالد ضياء، التحقيقات فى تلك القضية، تبعاً لما تسلمته من تحريات تم إجراؤها من قبل “قطاع الأمن الوطنى” التابع لوزارة الداخلية المصرية، والذى تمكن من تحديد أعضاء الخلية الإرهابية، والتوصل إلى أغراضهم، وتم إلقاء القبض على عدد من عناصر هذا التنظيم، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الصدد من قبل النيابة، وقبل قيامهم ذلك التنظيم باستهداف إحدى الكنائس القائمة في منطقة العصافرة بالإسكندرية، والتى سبق رصدها بمعرفة عناصر من هذا التنظيم.

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