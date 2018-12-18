الانتهاء من تنفيذ أكبر محطة تحلية مياة بحر بمصر في مدينة وادي الجلالة

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أعلن المهندس كريم مدور، المدير العام لشركة ماتيتو أفريقيا للحلول الذكية والمتكاملة لإدارة ومعالجة المياه، عن الانتهاء من تنفيذ أكبر محطة لتحلية مياه البحر في مصر بمدينة الجلالة بالبحر الأحمر والتي تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو بـ150 ألف متر مكعب في اليوم.

وأضاف المهندس كريم مدور، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، الموافق 18 ديسمبر، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قد أتمت تنفيذ ، مشيرًا إلى أن هذه المحطة هي الأكبر في مصر بمجال تحلية مياه البحر، وتستوعب 400 ألف متر مكعب في اليوم، ليتم إعادة تدويرها إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم.

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وأوضح المدير العام لشركة ماتيتو، أن تكلفة تنفيذ محطة تحليه مياه البحر بالجلالة وصلت إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه، والانتهاء منها بالكامل قبل الموعد المتفق عليه مع الهيئة الهندسة، مؤكدًا أن المحطة تعمل بكل طاقتها وتخدم المدينة بالكامل.

وأشار المهندس كريم مدور، إلى أن أكبر محطة لتحلية مياه البحر حتى عام 2014 كانت تنتج 20 ألف متر مكعب في اليوم، بينما الأن توصلت الشركة لإبرام اتفاق مع الحكومة المصرية بشكل أكبر والتعاقد على تنفيذ محطة يسر بالغردقة بقوة إنتاجية 80 ألف متر مكعب في اليوم، ليتم القضاء على مشكلة قلة المياه في المدينة، ثم الآن أصبح لدينا محطة الجلالة كأكبر محطة تحلية في مصر.

وتابع أن محطة هضبة الجلالة، التي تم الانتهاء من تنفيذها تعمل بأحدث تكنولوجيا تحلية مياه في العالم، بما يخرج جودة مياه فائقة، في وقت سريع، وبأقل تكلفة ممكنة، مشيرًا إلى أن تحلية المتر المكعب من مياه الحر يتكلف ما يقرب من 11 جنيهًا.