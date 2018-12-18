السياحة البرلمانية تناقش مشروع قانون السياحة الصحية الأسبوع القادم

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صرح رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان عمرو صدقى “إن اللجنة البرلمانية سوف تبدأ مناقشة مشروع قانون السياحة الصحية، خلال اجتماعاتها المقرر عقده خلال الأسبوع القادم، بعد موافقة عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية عليه بصورة مبدئية، وحضور ممثلين من خمسة لجان نوعية مختلفة.

وأضاف البرلماني “أن لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان سوف تعقد جلسات استماع مع ممثلين من الحكومة المصرية حول مشروع القانون، وكذلك سوف يتم عقد مناقشات مع المهتمين من اللجان النوعية الأخرى، إلى جانب إجراء مناقشة مشروع القانون مع المستثمرين السياحيين فى مجال السياحة الصحية”.

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وأوضح رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان “أن اللجنة سوف تحدد مواعيد المناقشة من أجل إبداء الملاحظات على تقرير الجهاز المركزى بخصوص الشركة القابضة لمصر الطيران، في أحد اجتماعاتها خلال الأسبوع القادم”.

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